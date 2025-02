W środę sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powtórzyła wiadomość Trumpa: „To jest coś, w co mocno wierzy i to jest bardzo prosta logika, dlaczego prezydent chce nałożyć wzajemne cła”. Stwierdziła, że inne kraje „okradają” Stany Zjednoczone „i dlatego prezydent uważa, że ​​będzie to świetna polityka, która przyniesie korzyści amerykańskim pracownikom i poprawi nasze bezpieczeństwo narodowe”.

Trump zapowiadając ogłoszenie nałożenia ceł na wszystkie kraje, które nałożyły cła na produkty importowane z USA został zapytany o groźby ceł odwetowych. Odparł: „Nie dbam o to”.

Czytaj więcej Handel UE proponuje USA pokój. I szykuje się na wojnę Unia Europejska gorączkowo zastanawia się, jak zareagować na groźby wojny handlowej ze strony USA. Na razie stosuje strategię kija i marchewki. I próbuje zachować jedność.

Cła Donalda Trumpa podniosą inflację w USA?

Ekonomiści powszechnie uważają, że cła stanowią ryzyko inflacyjne, a dane opublikowane w środę pokazały, że ceny konsumpcyjne w styczniu wzrosły najbardziej od prawie półtora roku.

Inflacja konsumencka w USA przyspieszyła z 2,9 proc. w grudniu do 3 proc. w styczniu, podczas gdy średnio spodziewano się, że pozostanie ona na grudniowym poziomie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych już zaskoczył rynki, ogłaszając cła na cały import stali i aluminium od 12 marca. Wywołało to potępienie ze strony Meksyku, Kanady i Unii Europejskiej, podczas gdy Japonia i Australia oświadczyły, że starają się o zwolnienia z ceł.