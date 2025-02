Oni w 2024 r. prognozowali najcelniej

2024 r. był dużo spokojniejszy niż lata 2020–2023, kiedy skutki pandemii i wojny silnie wpływały na gospodarkę. Konsumpcja i inwestycje okazały się bliskie prognozom sprzed roku.

W 2025 r. widzimy potencjał dla dalszej stopniowej poprawy koniunktury. Zwiększenie skali projektów współfinansowanych ze środków UE powinno sprzyjać ożywieniu inwestycji, choć w naszej ocenie trzeba będzie na nie poczekać do drugiej połowy roku. Konsumpcja powinna rosnąć w tempie realnych dochodów (ok. 3 proc.). Kluczowym założeniem, jak i największym czynnikiem ryzyka dla prognoz jest sytuacja zewnętrzna. Stopniowa poprawa eksportu i aktywności w przemyśle będzie możliwa, tylko jeśli zmaterializuje się założenie o ograniczonej skali perturbacji w globalnym handlu. Zakładamy podwyższenie przez USA ceł na import z Chin, co nie pozostanie bez wpływu na koniunkturę w Europie, dlatego bliższy jest nam umiarkowany optymizm. Aby ta prognoza nie okazała się jednak zbyt optymistyczna, ważne będzie uniknięcie wzrostu restrykcji w handlu USA–strefa euro.

4. SANTANDER

Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska

Tempo wzrostu PKB w 2024 r. wróciło w pobliże potencjału, czyli ok. 3 proc., w czym główny udział miał popyt konsumpcyjny. Rynek pracy pozostał w niezłej kondycji, z dwucyfrowym wzrostem płac i stabilnym bezrobociem. Słaby popyt zewnętrzny był głównym czynnikiem powstrzymującym polską gospodarkę przed mocniejszym ożywieniem.

W 2025 r. spodziewamy się kontynuacji umiarkowanie szybkiego wzrostu gospodarczego, generowanego wciąż przede wszystkim przez popyt krajowy. Do umiarkowanego wzrostu konsumpcji powinny dołączyć inwestycje finansowane obfitym strumieniem środków z UE. Dla eksporterów będzie to zapewne kolejny rok wyzwań ze względu na wciąż przygaszoną koniunkturę w strefie euro, mocny realny kurs złotego oraz widmo wzrostu protekcjonizmu w światowej polityce handlowej. Inflacja od kwietnia zacznie się według nas obniżać, co wraz z hamowaniem dynamiki płac otworzy drzwi do obniżek stóp w drugim półroczu. Polska powinna nadal wyróżniać się na tle większości krajów europejskich pod względem odporności na globalne zaburzenia.