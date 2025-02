Na czarnej liście sankcji znajdą się osoby fizyczne i prawne, które Bruksela uznaje za odpowiedzialne za propagandę i działania podważające integralność terytorialną Ukrainy. Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych planują również wprowadzić zakaz wjazdu dla osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji i udział w kampaniach dezinformacyjnych, m.in. w Niemczech.

Bruksela ogłosiła przyjęcie 15. pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji. Uderzają one we flotę cieni Kremla, zbrojeniówkę Rosji, chińskich pomocników i kremlowski dwór Putina.

W styczniu 2025 r. premier Belgii Alexander De Croo powiedział, że nowy pakiet sankcji powinien obejmować środki mające na celu ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu i nawozów. Według Bloomberga Unia Europejska rozważa również wprowadzenie ograniczeń na import aluminium, sankcje wobec kilkudziesięciu statków i odcięcie większej liczby rosyjskich banków (głównie prywatnych) od międzynarodowego systemu płatności SWIFT. De Croo podkreślił, że wszystkie sankcje nałożone na Rosję muszą pozostać w mocy, niezależnie od możliwego wyniku negocjacji mających na celu zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Jak dzialają sankcje w Turcji

Karty rosyjskiego systemu płatniczego Mir nadal nie działają w Turcji i nie ma już żadnej nadziei, że działać będą - stwierdził w wywiadzie dla RIA Novosti ambasador Rosji w Ankarze Aleksiej Jerchow.

„Każdemu, kto planuje podróż do Turcji, polecam, aby zawczasu ustalił kwestię zapłaty za świadczone usługi lub miał przy sobie pewną kwotę gotówki” – powiedział Jerchow.

Problem z rozliczeniami z Turcją zaczął się rok temu, wkrótce po tym, jak USA zaostrzyły sankcje, grożąc bankom na całym świecie odłączeniem od globalnego systemu dolarowego w przypadku transakcji z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym.

Miesiąc później, w lutym, operator rosyjskich kart płatniczych – Mir, Narodowego Systemu Kart Płatniczych, został wpisany na „czarną listę”, po czym kraje, które Kreml nazywa „przyjaznymi”, zaczęły również odmawiać obsługi rosyjskich kart.

Rosyjscy dyplomaci rozpoczęli negocjacje z Turcją już w lutym 2024 roku, obiecując „wykonywanie prac” i „ochronę uczestników zagranicznej działalności gospodarczej”, ale nie przyniosły one żadnych rezultatów. Wręcz przeciwnie, problemy się pogłębiły: we wrześniu 2024 r już niemal wszystkie tureckie banki odmówiły obsługi transakcji związanych z Rosją i Białorusią. Tureckie banki z udziałem zagranicznym dawno wstrzymały wypłaty na rzecz rosyjskich firm, a teraz zamierzają do nich dołączyć banki państwowe i prywatne, które nie mają zagranicznych udziałowców.

W tym samym czasie tureckie banki przestały masowo odmawiać rosyjskim firmom możliwości dokonywania płatności na rzecz Unii Europejskiej i innych krajów, poinformowały gazetę Wiedomosti trzy źródła spośród importerów i pośredników. Według nich, nawet dostarczenie bankowi dodatkowych dokumentów dostawy nie rozwiązuje problemu. Kanał omijania sankcji przez Turcję został zamknięty.