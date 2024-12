Czytaj więcej Polityka Szef BBN Jacek Siewiera: To kluczowe wrota do naszego bezpieczeństwa - Bałtyk jest dla nas od strony technicznej, od strony zasobów, absolutnie kluczowymi wrotami do naszego bezpieczeństwa - mówił w Radiu Zet Szef BBN Jacek Siewiera, odnosząc się do propozycji premiera Donalda Tuska stworzenia z państwami nordyckimi i bałtyckimi wspólnych misji patrolowania Morza Bałtyckiego.

O ile MAP ma być odpowiedzialny głównie za PGZ,, to włączenie urzędników MRiT pozwoli przygotować dokument dla całej branży, także tej części prywatnej. MAP zleciło zrobienie analizy rynkowej Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu i powinno ją otrzymać najpóźniej do końca lutego. Cała strategia powinna być gotowa do końca 2025 r.

4 mld zł dla konsorcjum PGZ Narew

Takie ministerstwo uzbrojenia mogłoby również stworzyć systemowe wsparcie dla polskiej zbrojeniówki. Choć wiadomo, że spółki państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej jeszcze za poprzedniego rządu złożyły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wnioski o dofinansowanie na kilkanaście miliardów zł, to do dziś rozpatrzono tylko niewielką część. W czerwcu uchwałą rządu zdecydowano, że MAP przekaże prawie 4 mld zł do konsorcjum spółek PGZ Narew, które mają budować zdolności w obszarze obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Czytaj więcej Biznes Odpalanie eksportu zbrojeniówki. Rusza wielka promocja polskiego arsenału Dziś zostanie upubliczniony katalog produktów polskiej zbrojeniówki i przemysłu bezpieczeństwa. To ma być narzędzie do promocji eksportu.

Z kolei pod koniec listopada przyjęto ustawę, w wyniku której na budowę zdolności do produkcji amunicji państwo ma wydać ok. 3 mld zł. Problem w tym, że te inicjatywy to działania ad hoc. Nie ma jednego spójnego planu, jakie zdolności w sektorze obronnym państwo powinno sfinansować i jednego organu, który byłby za to odpowiedzialny. To właśnie byłoby zadanie dla resortu uzbrojenia.