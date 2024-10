– Stanowczo zaprzeczam wszystkim zarzutom stawianym przez nowe władze ARP – czytamy tymczasem w czwartkowym oświadczeniu Cezariusza Lesisza, prezesa zarządu ARP w latach 2018–2024. – Dzisiejsze zarzuty są w moim odczuciu kolejnym elementem politycznej zemsty (…) i nie znajdują uzasadnienia w faktach. Zlecane usługi doradcze i prawne podczas mojej kadencji zawsze odbywały się zgodnie z zasadami ustawy – Prawo zamówień publicznych, a doradztwo miało szerokie zastosowanie w działaniu – przekonuje były szef Agencji. I zapowiada obronę swojego dobrego imienia.

Polityczne nominacje w nowych władzach ARP?

Wśród obecnie powoływanych do organów spółek rad nadzorczych jest już co najmniej kilkanaście osób bezpośrednio związanych z Koalicją Obywatelską i Lewicą albo władzami ARP. I tak np. żona występującego na czwartkowej konferencji prawnika i dyrektora w ARP Macieja Miąski została powołana do rady nadzorczej spółki Aranda, której właścicielem jest ARP. O tej sprawie pierwsza informowała niezalezna.pl. Pytany o to przez „Rzeczpospolitą” dyr. Miąsko stwierdził, że w żaden sposób nie miał na to wpływu.

Z kolei były poseł z ramienia PO Jarosław Stolarczyk, przez ostatnie dwa lata zastępca szefa Kancelarii Senatu, został niedawno prezesem spółki Operator ARP, która jest „jest jedną z kluczowych instytucji realizujących program zrównoważonego rozwoju kraju”. Startujący bez powodzenia do Sejmu w wyborach w 2023 r. Szczepan Łąka został natomiast członkiem zarządu powołanej przez ARP Fundacji Pro Arte et Historia. Także z list KO, tyle że do Urzędu Miasta Łodzi, kandydował Roman Siwak. Również bez powodzenia. Teraz jest prezesem ARP Leasing.

Ludzi związanych z partiami obecnej koalicji można znaleźć także w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej ARP. I tak np. Łukasz Myszko, niedoszły radny Kalisza, jest obecnie w RN Polenex, którego właścicielem jest ARP. W tej radzie zasiada wspólnie m.in. z Łukaszem Kałużnym, który bez powodzenia startował z ramienia KO do władz Pleszewa. Także w radzie nadzorczej Industrii znajdziemy działaczy partyjnych, np. Karola Misiudę, który w 2018 r. startował do świętokrzyskiego sejmiku wojewódzkiego z ramienia KO.

Poprosiliśmy ARP o komentarz do tej sprawy. - W ARP obowiązuje wdrożony katalog dobrych praktyk, który jasno określa zasady rekrutacji. Nic mi nie wiadomo, aby w ARP pracowali jacykolwiek działacze polityczni - napisała nam Katarzyna Frendl, rzecznik prasowy ARP. - Jeśli dana osoba nie poinformuje przyszłego pracodawcy o swojej przeszłości politycznej, rekruter nie powinien o to pytać (podobnie jak o wiarę, orientację seksualną czy ewentualne nałogi) - to niezgodne z przepisami dotyczącymi dyskryminacji - napisała w mailu do "Rzeczpospolitej" Katarzyna Fredl.