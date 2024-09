Rusza pomoc dla poszkodowanych powodzią. Miliard od rządu, zbiórki w całym kraju

W związku z katastrofalną powodzią na południu Polski ruszyła fala pomocy dla poszkodowanych. W całym kraju trwają zbiórki, by dostarczyć w pierwszej kolejności dobra pierwszej potrzeby, takie jak woda, żywość, odzież itp. W akcje pomocowe angażują się instytucje charytatywne, organizacje pozarządowe, osoby prywatne, duże i mniejsze przedsiębiorstwa, banki itp., itd.

Reklama

Powodzie w Polsce. Szybka doraźna pomoc

W obliczu tego odruchu serca Ministerstwo Finansów podjęło w trybie nadzwyczajnym decyzję o obniżeniu stawki VAT do 0 proc. dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osób dotkniętych kataklizmem.

Szybką pomoc uruchomiły też instytucje rządowe i samorządowe. Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, po specjalnym posiedzeniu rządu, że poszkodowani będą mogli liczyć na łącznie 10 tys. zł natychmiastowego, bezzwrotnego wsparcia na bieżące wydatki. To 8 tys. zł zasiłku celowego. – Podjęliśmy decyzję, by podnieść tę kwotę z 6 tys. zł do 8 tys. zł – podkreślał premier. A także 2 tys. zł tzw. zasiłku powodziowego.

Wnioski o tego typu pomoc mają być rozpatrywane bez zbędnych formalności, tak by trafiały do potrzebujących jak najszybciej.