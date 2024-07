Federalna Instytucja Publiczna „Rostransmodernizacja”, która zajmuje się modernizacją Kanału Białomorskiego w rosyjskiej części Karelii, poinformowała, że w poniedziałek 29 lipca rano pomiędzy śluzami 10. i 11. Biełomorkanału doszło do przerwania, a następnie całkowitego zniesienia, tymczasowej tamy zbudowanej na czas prowadzonych prac modernizacyjnych. Władze prowadzą „mobilizację zasobów ludzkich i sprzętu”, dowożone są także materiały budowlane (piasek, tłuczeń kamienny) w miejscu przełomu w celu powstrzymania powodzi — poinformowała gazeta RBK.

Kolejne zanieczyszczenia środowiska w Rosji. Do rzeki w Karelii dostało się około 300 kg oleju technicznego w pobliskiej, starej elektrowni wodnej. Dwa dni wcześniej do jeziora na Półwyspie Tajmyr trafiły 44 tony paliwa lotniczego.

„Na miejscu trwa gwałtowny odpływ wody, który według wstępnych danych, potrwa od trzech do czterech godzin. Po tym będzie można ocenić zakres zniszczeń, w szczególności uszkodzenia tamy i mostu”.

Ministerstwo sytuacji nadzwyczajnych poinformowało najpierw o dziewięciu ofiarach katastrofy. Później, że po zniszczeniu tamy zaginęło sześć osób. Państwowy Komitet Karelii ds. zapewnienia środków do życia i bezpieczeństwa ludności informował już wcześniej o jednej śmierci i dwóch zaginionych kobietach. Wprowadzono stan wyjątkowy na terenach przy kanale.

Czym jest Kanał Białomorski

Kanał Morze Białe-Bałtyk (BBK) łączy jezioro Onega z Morzem Białym. To najbardziej krwawa inwestycja sowietów. Jego trasę Stalin wyrysował osobiście i wyznaczył nierealny do wykonania w warunkach sowieckiej biedy termin — 20 miesięcy. Kanał miał mieć długość 227 km, z czego 37 km trzeba było wykuć w skalnym podłożu. Zaplanowano 19 śluz, 49 tam, 15 zapór.

Na rozkaz Stalina miało być nie tylko szybko, ale i tanio – zamiast stali i żelbetu użyto drewna, a do niewolniczej, darmowej pracy — 170 tysięcy więźniów sowieckich obozów koncentracyjnych, czyli Gułagu. Racje żywnościowe były głodowe, przy morderczej pracy zmarło nawet 100 tysięcy ludzi (dokładnej liczby ofiar nigdy w Rosji nie ujawniono). W rosyjskich dokumentach pojawia się liczba 84 504 osób. Statystyki nie obejmują jednak wolnych budowniczych zmarłych śmiercią naturalną, w wyniku choroby, podczas transportu lub w trakcie późniejszego odbywania wyroku w łagrach.

W 2022 roku większość śluz kanału znajdowała się w stanie przedawaryjnym i konieczna była ich naprawa, a w zasadzie budowanie od nowa z użyciem mocnych materiałów i nowoczesnych technologii. Prace trwają trzeci rok. Władze zapewniają, że powinny zakończyć się do końca tego roku.