Prezes NBP Adam Glapiński: W potocznym znaczeniu inflacji w Polsce nie ma

Czytaj więcej Dane gospodarcze Stopy procentowe bez zmian. Nowe prognozy inflacji Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, np. referencyjną na poziomie 5,75 proc. To kiepskie wieści dla kredytobiorców.

- To, że inflacja zgodna z celem oznacza w potocznym znaczeniu, że inflacji nie ma – stwierdził Adam Glapiński. Zaraz dodał jednak, że celem NBP jest trwałe zakotwiczenie inflacji w celu. Tymczasem w drugiej połowie roku ona wzrośnie, z powodu wzrostu cen energii. W lipcu 2024 r. podniesie to wedle szacunków NBP inflację o 1,6 pkt proc. i dodatkowo w styczniu 2025 r., gdy ceny energii (wróci opłata mocowa) znów wzrosną, o kolejne 1,3 pkt proc. – Wedle naszych szacunków pod koniec 2024 r. inflacja zbliży się do 5 proc. i może jeszcze wzrosnąć na początku przyszłego roku – mówił szef banku centralnego.

Adam Glapiński powiedział też, że wedle nowej, lipcowej projekcji inflacyjnej NBP w 2026 r. inflacja powinna wrócić do celu inflacyjnego w 2026 r. Zaznaczył, że projekcja oparta jest na założeniu utrzymywania niezmienionego poziomu stóp procentowych. Te mogą się zmienić. - Kiedy? To decyzja RPP – mówił Adam Glapiński. – Zaryzykuję, że do końca tego roku nie będzie zmiany stóp – dodał. Jego zdaniem pole do obniżki stóp pojawi się w 2026 r., gdy zgodnie z dzisiejszymi prognozami banku centralnego inflacja znajdzie się w celu inflacyjnym.

Co ze wzrostem PKB?

Szef NBP wskazał, że zagrożeniami dla inflacji jest wzrost gospodarczy i dynamika płac. Która do końca roku ma być dwucyfrowa. – Tempo wzrostu PKB przyspiesza i w całym roku sięgnie wedle naszych prognoz 3 proc. To dobry wynik na tle Europy. A w kolejnym roku będziemy rozwijać się jeszcze szybciej – mówił Adam Glapiński.

Wedle projekcji NBP roczne tempo wzrostu PKB ma wtedy przekroczyć 3 proc. – To dobrze dla Polski, ale oznacza presję inflacyjną – zauważył szef banku centralnego. I dodał, że nasz wzrost mógłby być jeszcze szybszy, ale hamuje go w dużej mierze osłabiona aktywność gospodarcza w strefie euro. - Jeśli tamtejsza gospodarka się obudzi, nasze tempo wzrostu jeszcze przyspieszy, co będzie działało proinflacyjnie. Dlatego polityka NBP musi pozostać ostrożna – mówił prezes Glapiński.

Wśród innych zagrożeń dla obniżania inflacji wymienił m.in. nieznany kształt polityki fiskalnej i niepewność co do rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą.