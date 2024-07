Coraz więcej seniorów w Niemczech oprócz emerytury jest zależnych od pomocy społecznej. W I kwartale 2024 r. 719 330 emerytów otrzymało tzw. podstawowe zabezpieczenie na starość. Tak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego. Jak wynika z zestawienia, jest to rekordowo wysoki poziom a także wzrost o prawie 35 tys. w stosunku do marca 2023 r. To oznacza, że od 2015 r. nastąpił wzrost o około 40 proc. (511 915 osób).

Sahra Wagenknecht, powiedziała gazecie „Neuen Osnabrücker Zeitung “, że „najwyższy w historii poziom ubóstwa wśród osób starszych to kolejna hańba dla obecnej koalicji”. A „niemiecki system emerytalny skazuje wielu starszych ludzi na poniżające ubóstwo”.

Ilu niemieckich emerytów żyje poniżej granicy ubóstwa

Rzeczniczka Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego wyjaśniła jednak na początku marca, że wzrost liczby emerytów z zabezpieczeniem podstawowym wynika głównie ze skutków regulacji dotyczącej kwoty wolnej od podatku. Wprowadzono te zmiany wraz z emeryturą podstawową, która zacznie obowiązywać od początku 2021 roku. Chodziło o to, aby osoby o szczególnie niskich zarobkach otrzymywały świadczenia emerytalne powyżej zabezpieczenia podstawowego.

Podstawowe zabezpieczenie na starość przysługuje w Niemczech osobom, które osiągnęły określony wiek emerytalny, czyli obecnie 67 lat, a których emerytura nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania.