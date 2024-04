„Podpisane dziś memorandum przewiduje szybką realizację obecnych projektów EBI na Ukrainie” — stwierdza komunikat ogłoszony po uroczystości podpisania go w Waszyngtonie przez premiera Denisa Szmyhala i prezes EBI, Nadię Calvińo w ramach spotkań MFW. Obie strony postanowiły „przyspieszyć udzielanie finansowego wsparcia i realizację projektów w terenie”. Ukraina była wcześniej rozczarowania, że dotychczas wykorzystano znikomą część miliardów dolarów i euro, zadeklarowanych przez Zachód — pisze Reuter.

Czytaj więcej Elektroenergetyka Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wspomogła Polskę Ukraińskie inwestycje w OZE pokazują, że to skuteczny sposób przeciwdziałania rosyjskim atakom na obiekty energetyczne. Ostatniej doby, dzięki słonecznej pogodzie Ukraina wyprodukowała nadwyżkę prądu. Wspomogła nim Polskę w sytuacji awaryjnej.

W obecnym porozumieniu podkreślono, że Ukraina ma w tym roku dostęp do 500 mln euro pożyczek EBI i do 60 mln euro unijnych grantów. Unijny bank z Luksemburga szuka też sposobów wydania co najmniej 2 mld euro z funduszu 50 mld „Ukraine Facility” na ważne projekty sektora publicznego w tym kraju, takie jak budownictwo mieszkaniowe, szkoły i szpitale czy na remonty i modernizację uszkodzonej sieci energetycznej i kolejowej. Część tych pieniędzy zostanie użyta na odtworzenie prac dokonanych już w tym roku.

Dodatkowo nowe porozumienie udostępni Ukrainie dostęp do europejskiego programu usług doradczych JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), który uruchomiono w Grecji po załamaniu się jej gospodarki prawie 15 lat temu. W Ukrainie „pomoże przygotować znaczne inwestycje i poprawić możliwości tego kraju w dojściu do norm UE” — wyjaśnia komunikat.