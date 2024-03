Czytaj więcej Polityka Wolny świat nie daruje Joe Bidenowi porażki z Donaldem Trumpem Joe Biden miał być prezydentem na jedną kadencję, ale mimo wieku walczy o drugą. To otwiera Donaldowi Trumpowi drogę do władzy.

„Po drugie, jeśli Trump zostanie wybrany i będzie grozić wprowadzeniem nowych barier handlowych wobec Unii, to Unia powinna być w stanie zareagować. Dla odparcia takiej groźby powinna również zagrozić wiarygodnymi retorsjami” — ocenił IfW.

Samochody pierwszymi ofiarami recesji w Niemczech

Oszczędności w wydatkach, jaki musiał uwzględnić niemiecki rząd federalny, spowodowałyby m.in gwałtowną likwidację wydatków ekologicznych. To spowoduje spadek sprzedaży samochodów elektrycznych w tym roku o 14 proc. — przewiduje dziennik „La Tribune”.

Sektor motoryzacji, który zapewnia Niemcom 10 proc. PKB i zatrudnia 2 proc. siły roboczej kraju, najbardziej odczuje recesję. Rząd federalny z braku pieniędzy zlikwidował w grudniu dopłaty do e-aut: 4500 euro do pojazdów kosztujących do 40 tys. i 3 tys. euro — do 65 tys. euro. Od 2016 r. te subwencje kosztowały budżet 10 mld euro. Organizacja producentów samochodów VDA ocenia, że sprzedaż e-aut zmaleje w tym roku o 14 proc. i nie uda się dojść do 15 mln elektryków na drogach niemieckich do 2030 r.