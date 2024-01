A jednak sankcje bolą. Katastrofa na rachunku bieżącym Rosji

Przychody z eksportu spadły. To efekt sankcji nałożonych na Rosję przez świat zachodni. Według wstępnych danych banku centralnego opublikowanych w ostatni piątek, saldo na rosyjskim rachunku bieżącym, czyli różnica między środkami pieniężnymi napływającymi do kraju a ich wypływami, wyniosło w 2023 roku zaledwie 50,2 miliarda dolarów i spadło z rekordowych 238 miliardów dolarów na koniec 2022 roku.

Spadek był nawet większy, niż oczekiwali urzędnicy, i sprowadził roczną nadwyżkę do najniższego poziomu od czasu pandemii w 2020 r. Jeszcze kilka dni wcześniej Rosjanie wspominali, że saldo wyniesie nieco ponad 75 mld dol. Jak wynika z dostępnych danych eksport spadł o 169 miliardów dolarów, do 423 miliardów dolarów, co wynika „głównie z mniej korzystnych cen kluczowych rosyjskich towarów eksportowych” – stwierdził Bank Rosji w oświadczeniu. W tym samym czasie wartość importu wzrosła do 304 miliardów dolarów.

Bank centralny może zrewidować swoje szacunki rachunku bieżącego, w przypadku gdyby okazało się, że jakieś dodatkowe dane staną się dostępne z opóźnieniem. Dane za październik i listopad zostały skorygowane w dół w ostatni piątek, natomiast dane za okres lipiec-październik zostały zrewidowane w grudniu 2023 r. Przychody Rosji z eksportu energii gwałtownie zmniejszyły się po tym, jak w ubiegłym roku w pełni zaczął obowiązywać pułap cenowy ropy naftowej nałożony przez G7 w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Spadły także dostawy gazu do Europy, chociaż Rosjanie niezmiennie informują o ich wzroście, bądź przynajmniej utrzymaniu poziomu sprzed inwazji. Według rosyjskiego Ministerstwa Finansów średnia cena Uralu, głównego surowca eksportowanego przez Rosję, spadła w zeszłym roku o ponad 17 proc. do 62,99 dolarów za baryłkę. To wciąż więcej niż wyznaczony przez G7 górny limit 60 dolarów za baryłkę, ale obecnie te obniżki są większe i wynoszą około 2–3 dolary na baryłce. Z danych wynika, że ​​w grudniu różnica ta sięgnęła prawie 14 dolarów na baryłce.