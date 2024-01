„Parszywa dwunastka” z Davos. Prezydent Andrzej Duda w złym towarzystwie

7. Premier Słowacji Robert Fico

Słowacja wyraźnie nie może zrezygnować z Roberta Fico. Zmuszony do rezygnacji ze stanowiska w 2018 r. w wyniku masowych protestów po zabójstwie dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnírovej, Fico odrodził się w polityce i pod koniec ubiegłego roku po raz czwarty został premierem Słowacji. Jego partia Smer prowadziła kampanię przyjazną Putinowi, obiecując zaprzestanie wszelkiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Słowackie sądy w dalszym ciągu rozpatrują liczne sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej z czasów, gdy Smer był u władzy po raz ostatni, a dotyczące oligarchów czerpiących korzyści z kontraktów państwowych. Jak podaje Politico.eu składający się z trzech partii nowy koalicyjny rząd Roberta Fico tworzą byli najwyżsi rangą funkcjonariusze policji i funkcjonariusze wywiadu wojskowego.

8. Prezydent Węgier Katalin Novák

Jedyna kobieta w „parszywej dwunastce”. Katalin Novák, wybraną na prezydenta Węgier w 2022 r., zdaniem Politico.eu wysłano do Davos, aby wywiesiła flagę państwa pariasa UE. Na szczęście 46-latka jest przyzwyczajona do bycia dziwaczką na imprezie: jest zarówno pierwszą kobietą, jak i najmłodszym węgierskim prezydentem w historii. Można by pomyśleć, że Katlin Novák jako pionierka powinna także być feministką, która stara się inspirować kobiety. Nic z tego. Jest arcykonserwatywną bohaterką międzynarodowego ruchu antyaborcyjnego, przeciwna równości i feminizmowi. Jednak to jej przemyślenia na temat zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć powinny zwrócić uwagę na słynnym zdominowanym przez mężczyzn Światowym Forum Ekonomicznym: W filmie opublikowanym pod koniec 2020 r. Katalin Novák powiedziała: „Nie wierzcie, że kobiety muszą stale konkurować z mężczyznami. Nie wierzcie, że każdą chwilę naszego życia musimy spędzać na porównywaniu się do mężczyzn i pracować przynajmniej na tym samym stanowisku i za co najmniej taką samą płacę jak oni”.

9. Premier Kambodży Hun Manet

To zaskoczenie na tej liście. Nowy, młody, wykształcony na zachodzie premier Kambodży jest postrzegany w niektórych kręgach jako potencjalny modernizator i reformator. Ale Hun Manet to kontynuacja. Odziedziczył swoje stanowisko po ojcu, autokracie Hun Senie i nie okazuje żadnych oznak chęci zreformowania lub modernizacji Kambodży. Choć niektórzy twierdzą, że jest za wcześnie, aby określić, jak ostatecznie będzie rządził, to jednak można się tego domyślić. Bo Hun Sen nadal jest aktywny w polityce, a w Kambodży cały czas widać wiele cech autokracji. Represje wobec opozycji, podejrzane „wybory”, powszechne łapówkarstwo i klientelizm. To wszystko jest jak najbardziej żywe i aktualne.

10. Premier Kataru Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani

Jak małemu królestwu liczącemu 2,6 miliona mieszkańców w Zatoce Perskiej udało się odegrać główną rolę w tak wielu skandalach? Katarowi nie zaszkodziły zarzuty dotyczące kupowania wpływów, które zbulwersowały opinię publiczną w Unii Europejskiej, ani dowody lobbowania dwóch republikańskich agentów z ramienia Trumpa, czy liczne kontrowersje wokół spektakularnych imprez sportowych. Nie wspominając o pytaniach dotyczących tego, co urzędnicy emiratu wiedzieli przed atakami Hamasu na Izrael 7 października – bo — zdaniem Politico.eu, to Katar jest największym sponsorem finansowym Hamasu.

Można by pomyśleć, że po takim rekordzie Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani zostałby odrzucony przez światowe elity. Nic z tych rzeczy. Sekretarz stanu USA Antony Blinken kilka dni temu spotkał się z przywódcą Kataru i powiedział mu, że Stany Zjednoczone są „głęboko wdzięczne za pańskie ciągłe przywództwo w tych wysiłkach i za niestrudzoną pracę, którą się państwo podjęli i nadal kontynuują, mającą na celu uwolnienie pozostałych zakładników”.