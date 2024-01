Davos 2024. Zełenski wrócił, szefowie banków wzruszeni, optymizm Chin

-Mamy wrażenie, że mimo wszystko, zakładamy scenariusz miękkiego lądowania. Prawdopodobieństwa takiego rozwoju sytuacji znacznie wzrosły, ponieważ inflacja spadła bez konieczności ponoszenia dużych strat w aktywności gospodarczej – mówiła na jednym z paneli wiceszefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, amerykańska ekonomistka Gita Gopinath.

Wtórował jej prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau. - Rok temu tutaj, w Davos, obawiano się, że czeka nas inflacja i recesja. Prawdopodobnie uciekniemy od obu – przekonywał. - Myślę, że banki centralne – jeśli chodzi o reakcję na inflację – wykonały naprawdę dobrą robotę, mimo dużej niepewności – mówił z kolei Ron O’Hanley, dyrektor generalny State Street Corp.

Kenneth Rogoff, były główny ekonomista MFW, już nie jest takim optymistą. Jego zdaniem wprawdzie rok 2024 nie będzie tak zły, jak 2023, ale też nie będzie dobry. - Pogląd, że inflacja spadnie, czyli czeka nas miękkie lądowanie jest błędny. Sytuacja geopolityczna nie przypomina niczego, co widziałem w mojej karierze zawodowej. To znaczy, że moglibyśmy mieć dobry rok, ale to naprawdę wisi nad nami - mówił Kenneth Rogoff.

Optymizm z Chin. „Świat musi usunąć bariery dla konkurencji”

Słowa zachęty dla światowego biznesu popłynęły z Chin. Premier Li Qiang powiedział we wtorek, że chińska gospodarka jest otwarta i zachwalał jej potencjał dla inwestycji zagranicznych w związku z szybkim zwiększaniem się populacji chińskich miast i przewidywanym rozwojem klasy średniej.

W przemówieniu programowym skierowanym do liderów biznesu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos premier Li powiedział, że chińska gospodarka odbiła się i poszybowała w górę. - Szacuje się, że w 2023 r. wzrośnie o około 5,2 proc., czyli powyżej oficjalnego celu wynoszącego około 5 proc. - mówił. Według jego ocen gospodarka Chin radzi sobie ze wzlotami i upadkami i będzie w dalszym ciągu zapewniać globalny impuls. Dodał również, że ogólny trend długoterminowego wzrostu nie ulegnie zmianie.