Ataki na statki na Morzu Czerwonym. Będą kłopoty gospodarcze?

Sytuacja pod kontrolą

Jeśli stopy spadałyby wolniej od oczekiwań, to ciążyłoby to na globalnej koniunkturze, a także nie pozwalało na spadek kosztów finansowania rządów i odbicie na rynkach obligacji. Jednak zdaniem Marka Zubera z Akademii WSB związane z sytuacją kanałów wydłużenie tras w transporcie morskim to problem znacznie mniejszego kalibru niż to, co obserwowaliśmy w czasie pandemii. – Kraje Azji wschodzącej wciąż są fabryką świata, ale zakłócenia w łańcuchach logistycznych z lat 2020–2021 wiele nas nauczyły – zauważa ekonomista.

Według niego postępy widać zwłaszcza w kwestii dywersyfikacji źródeł dostaw, czego najlepszym przykładem są ogromne inwestycje w fabryki półprzewodników w Japonii, Korei, USA czy Europie. Tymczasem wiodąca dalej do Kanału Sueskiego trasa przez Morze Czerwone wprawdzie jest narażona na ataki, ale na razie nie można mówić, żeby była ona blokowana. – Nawet jeśli tacy giganci żeglugi kontenerowej, jak Maersk czy MSC, zaczynają ją omijać, to zakładam, że nie jest to decyzja ad hoc, a zastosowanie wcześniej przygotowanych planów awaryjnych. Obawy, że zamówione prezenty nie dotrą przed świętami, są wyolbrzymione – zauważa Zuber.

Pomaga silny złoty

Jak dodaje ekonomista z Akademii WSB, głośna blokada Kanału Sueskiego przez kontenerowiec „Ever Given” z marca 2021 r. miała duże znaczenie głównie ze względu na kontekst, w którym do niej doszło. Popandemiczne uwolnienie popytu w gospodarkach rozwiniętych zbiegło się z ograniczeniami podaży za sprawą utrzymania restrykcji w Azji, a teraz z żadną podobną sytuacją do czynienia nie mamy.

Zuber przyznaje, ze wydłużenie części tras przekłada się na wzrost kosztów, a więc i na pewną dodatkową presję inflacyjną. Jednak wpływ ten nie jest znaczący, a podchwycenie sprawy przez biznes należy traktować w kategoriach prób uzasadniania wysokich marż, na które uwagę zwracał nawet Fed. W Polsce problem łagodzi mające wpływ dezinflacyjny umocnienie złotego, a i w skali świata nie trzeba panikować, bo obserwowany skok stawek frachtów nie powinien być trwały. – Mamy do czynienia z paniką rynkową. W takich sytuacjach wielcy inwestorzy spekulacyjni zwykle zajmują pozycje odpowiednio wcześnie, a gdy sprawa stanie się głośna, wykorzystują wejście na rynek drobnych inwestorów do zamknięcia tych pozycji i właśnie ten etap prawdopodobnie teraz obserwujemy – konkluduje Zuber.