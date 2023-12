Borys Budka czeka z decyzją o przyszłości NABE na audyty w spółkach

Jak powiedział na briefingu prasowym Borys Budka, decyzje dot. przyszłości formuły wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych i powstania NABE w formie jednej czy kilku agencji, będą podejmowane po audycie. "Musimy mieć rzetelne wyliczenia" - powiedział minister.

Jak dodał, poprzedni rząd, pomimo uchwalenia ustawy dot. NABE w Sejmie, po odrzuceniu jej w Senacie nie zdecydował się przyjąć jej ponownie w Sejmie. "Zasada dyskontynuacji spowodowała, że prace nad NABE będą musiały zacząć się od początku, jeśli podejmiemy decyzję, by projekt dalej kontynuować. Na dziś takiej decyzji nie ma" - powiedział Budka.

Jak wyjaśnił model współpracy energetyki, wytwarzania i wydobycia powinien opierać się na relacjach biznesowych. "Jestem przeciwnikiem wielkiej centralizacji gospodarki" - dodał minister. Wskazał, że decyzja będzie podejmowana wspólnie z nowym resortem przemysłu.

Nowy minister przyznał, że jedną z pilnych kwestii jest sytuacja sektora górnictwa. "Przekazano nam najważniejsze wyzwania, które stoją przed resortem. Są to wnioski spółek węglowych dotyczące planów finansowych w przyszłym roku. Będą rozpatrywane przez nowe kierownictwo i będą wyciągane wnioski tak, by zapewnić funkcjonowanie górnictwa, w porozumieniu z nowo tworzonym resortem przemysłu i panią prof. Marzeną Czarnecką. Rozpoczęliśmy już prace dotyczące pomocy dla PGG i Tauron Wydobycie. Będziemy się chcieli spotkać w najbliższym czasie z władzami spółek, by szczegółowo przedstawiły one plany restrukturyzacji i wydatkowania środków, o które wnioskują w przyszłorocznym budżecie" - powiedział minister.