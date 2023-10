Moody’s ostrzega: rating Izraela może spaść z powodu konfliktu z Hamasem

Polacy rzucili się do sklepów i na stacje paliw. Nowe dane GUS

Sprzedaż detaliczna towarów zmalała we wrześniu realnie o 0,3 proc. rok do roku, ale w stosunku do poprzedniego miesiąca ponownie mocno wzrosła. Pomogły niskie ceny paliw i obawy o ich dostępność. Od maja sprzedaż podskoczyła już o blisko 6 proc., choć wzrost siły nabywczej dochodów dopiero nabiera rozpędu.