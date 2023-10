S&P: Nowy rząd nie przystąpi szybko do zaciskania pasa

Czytaj więcej Dane gospodarcze Bezprecedensowa fala optymizmu. Nastroje konsumentów są najlepsze od dwóch lat W październiku już 12 raz z rzędu poprawiły się nastroje w gospodarstwach domowych. Przyczynił się do tego spadek inflacji przy szybkim wciąż wzrośnie płac. Tak konsekwentnego przypływu optymizmu – a raczej odpływu pesymizmu – GUS nie odnotował nigdy wcześniej.

Komunikat S&P nie jest utrzymany w alarmistycznym tonie. Jako najpilniejsze zadanie dla nowego rządu analitycy agencji ratingowej wymieniają odblokowanie funduszy na KPO, a nie ograniczenie deficytu w sektorze finansów publicznych.

„W naszym podstawowym scenariuszu już od dawna zakładaliśmy, że każdy rząd, który wyłoni się w wyniku tegorocznych wyborów, będzie próbował złagodzić napięcia z UE i podjąć działania, które pozwolą odblokować unijne fundusze” – przypominają Ludwig Heinz i Karen Vartapetov. Jak jednak dodają, koalicji pod wodzą Platformy Obywatelskiej może się to udać szybciej niż kolejnemu rządowi PiS.

Czytaj więcej Panel ekonomistów Wzrost niektórych wydatków państwa jest nieunikniony Postulaty dofinansowania służby zdrowia i szkolnictwa, które są w programie Lewicy, mają aprobatę ekonomistów i mogą być osią porozumienia w nowej koalicji rządzącej.

Agencja S&P ocenia wiarygodność kredytową Polski w odniesieniu do długoterminowych zobowiązań z obcych walutach na A-. To siódma ocena na 22-stopniowej skali. W styczniu 2016 r., kilka miesięcy po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych, S&P obniżyła rating Polski o jeden stopień, do BBB+. Tamtą decyzję agencja tłumaczyła obawami, że rząd naruszy równowagę instytucjonalną i w ten sposób wpłynie negatywnie na skłonność firm do inwestowania nad Wisłą. Odnosiła się w szczególności do zmian w sądownictwie, ale wskazywała też, że nie można wykluczyć zamachu na niezależność banku centralnego. W 2018 r. S&P przywróciła rating Polski do poprzedniego poziomu, ale nie wycofała ostrzeżeń, że podkopywanie porządku instytucjonalnego i zasad praworządności będzie na dłuższą metę tłumiło rozwój polskiej gospodarki.