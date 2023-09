Groźba recesji w Wielkiej Brytanii nie psuje humorów Wyspiarzy

Wskaźnik tych nastrojów liczony przez firmę badania rynku GfK poprawił się we wrześniu drugi kolejny miesiąc do minus 21 pkt z minus 25 w sierpniu, choć pozostał poniżej średniej minus 10 pkt ankiety organizowanej od 1974 r. Obecną przeprowadzono 1-13 września wśród 2001 osób. Ekonomiści pytani przez Reutera spodziewali się pogorszenia do minus 27 pkt. Ocena gospodarki w najbliższych 12 miesiącach poprawiła się do minus 24 pkt z minus 30, oczekiwania dotyczące sytuacji finansowej rodzin w ciągu roku też do minus 2 pkt z minus 3. Rok temu, gdy skoczyły ceny energii, ten wskaźnik wynosił minus 40 pkt.

— Główny wynik tego miesiąca jest dobrą nowiną, trzeba jednak odnotować, że wiele rodzin nadal walczy z kryzysem kosztów utrzymania, a warunki są trudne. W rzeczywistości zaufanie konsumentów jest przytłumione, a nastawienie finansowe narodu jest nadal negatywne — stwierdził Joe Staton, dyrektor działu strategii wobec klientów GfK.