Ponadto USA współpracują z Ukrainą nad stworzeniem alternatywnych tras dostaw zboża do innych krajów. Sekretarz stanu zapewnił o niezmienności stanowiska USA w sprawie pomocy dla Ukrainy.

„Moje dzisiejsze przesłanie w imieniu prezydenta USA Joe Bidena do narodu ukraińskiego jest następujące: tak jak wspieraliśmy Was, aby zapewnić przetrwanie Waszemu narodowi przez ostatnie 20 miesięcy, tak będziemy wspierać, gdy będziecie kształtować swoją przyszłość i odbudowywać wolną, bezpieczną, zamożną Ukrainę”.

Pogróżki Kremla

Kreml natychmiast zareagował „absolutnie negatywnie” na decyzję Białego Domu. Zagroził sądem.

„Doprowadzi to do sporu sądowego. Żaden przypadek nielegalnego zatrzymania nie pozostanie bez naszej odpowiedzi. Każdy przypadek jest oczywiście indywidualny i trzeba poznać szczegóły. Ale to będzie przedmiotem całkiem poważnego postępowania. Po prostu tak tego nie zostawimy. Wiadomo, że w niektórych przypadkach postępowania sądowe już się toczą. Niektórzy z naszych przedsiębiorców odnieśli sukces w różnych krajach” – powiedział rzecznik Pieskow w odpowiedzi na pytanie Kommersant FM podczas telekonferencji prasowej. Nie podał żadnego przykładu takiego „sukcesu".

Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku Stany Zjednoczone przyjęły szereg ważnych zmian legislacyjnych. Dzięki tym zmianom majątek skonfiskowany osobom zaangażowanym w rosyjską agresję będzie mógł zostać wykorzystany na wsparcie Ukrainy. 4 lutego 2023 roku po raz pierwszy w historii uzgodniono przekazanie skonfiskowanego rosyjskiego mienia na rzecz odbudowy państwa ukraińskiego.