Pogłębia się zapaść w niemieckim przemyśle. Co to oznacza dla Polski?

W praktyce, jak wskazują ekonomiści z Oxford Economics, wynik z II kwartału był zaburzony przez skokowy wzrost PKB Irlandii. Biorąc na to poprawkę, aktywność w gospodarce strefy euro w obu minionych kwartałach zwiększyła się o 0,1 proc. Od recesji dzielił ją więc tylko krok.

Największym rozczarowaniem jest to, że w recesji znalazł się też sektor usługowy, który dotąd stabilizował gospodarkę strefy euro. Główna składowa usługowego PMI, wyrażająca zmianę sprzedaży w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalała w sierpniu do 48,3 pkt, z 50,9 pkt w lipcu. To najniższy wynik od 30 miesięcy.

Czytaj więcej Gospodarka Słabnąca gospodarka. Niemcy „chorym człowiekiem Europy”? Niemiecka gospodarka stoi w miejscu i nie ma widoków na poprawę. Wielokrotne kryzysy ostatnich lat ujawniają słabości dotychczasowego modelu biznesowego.

Główna składowa przemysłowego PMI, wyrażająca zmianę produkcji w porównaniu z poprzednim miesiącem, w sierpniu wyraźnie wzrosła – do 43,7 pkt, z 42,7 pkt w lipcu – ale i tak pozostała wyraźnie poniżej 50 pkt. Nie ma więc mowy o bliskim końcu recesji w tym sektorze, który – jak ocenia Mark Wall, główny ekonomista Deutsche Banku w Europie – boryka się nie tylko z cyklicznym osłabieniem aktywności, ale też strukturalnymi problemami, np. spadkiem konkurencyjności z powodu wzrostu kosztów energii.

Na domiar złego w Niemczech, które są głównym partnerem handlowym Polski, recesja w przetwórstwie jeszcze się pogłębiła. Główna składowa przemysłowego PMI znalazła się tam w sierpniu na poziomie 39,7 pkt po 41 pkt w lipcu. Tak nisko była poprzednio w apogeum pierwszej fali Covid-19.

Wewnętrzne silniki

Problemy niemieckiego przemysłu nie oznaczają, że w Polsce nie można liczyć na ożywienie w tym sektorze. Wprawdzie w lipcu do spadku produkcji sprzedanej polskiego przemysłu (o 4 proc. rok do roku i 1 proc. miesiąc do miesiąca po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych) ewidentnie przyczynił się słabszy popyt z zagranicy. Malała bowiem produkcja w branżach zorientowanych na eksport.