Z tego artykułu dowiesz się: Jakie instrukcje dotyczące wykorzystywania poufnych informacji skierowano do pracowników Białego Domu?

Jakie zarzuty dotyczące wykorzystywania niepublicznych danych pojawiły się wobec urzędników administracji?

Jakie działania i zmiany prawne proponują Demokraci w odpowiedzi na te doniesienia?

Biały Dom rozesłał e-maila do swoich pracowników, by nie wykorzystywali poufnych informacji do obstawiania zakładów na rynkach prognoz, m.in. ropy. E-mail został wysłany do pracowników Białego Domu 24 marca, dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił pięciodniowe wstrzymanie swojej groźby ataku na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną, poinformował jako pierwszy 9 kwietnia The Wall Street Journal.

Biały Dom zapewnia, że informacje nie wyciekają

To dalszy ciąg ostatnich doniesień prasowych o szybkich wielomilionowych zarobkach tajemniczych inwestorów, obstawiających ogromne kwoty na spadek cen ropy krótko przed określonymi decyzjami Trumpa w sprawie wojny z Iranem. Media wskazywały na prawdopodobne wykorzystywanie przez urzędników rządowych informacji niepublicznych do obstawiania zakładów na platformach takich jak Kalshi czy Polymarket.

Rzecznik Białego Domu, Davis Ingle, powiedział BBC, że „każde sugerowanie, że urzędnicy administracji są zaangażowani w taką działalność bez dowodów jest bezpodstawne i nieodpowiedzialne”. Ingle zapewnił również, że wszyscy pracownicy federalni podlegają rządowym zasadom etycznym, które zabraniają wykorzystywania informacji poufnych w celu osiągnięcia korzyści finansowych.

„Jedynym interesem, którym zawsze kieruje się prezydent Trump, jest dobro narodu amerykańskiego” – dodał rzecznik. Nie rozwiało to jednak wątpliwości i podejrzeń w tej sprawie.

BBC skontaktowało się z Kalshi i Polymarket w celu uzyskania komentarza. Brytyjczycy przypominają, że Polymarket znalazł się pod lupą w styczniu, gdy nieustalony dotąd gracz zarobił prawie pół miliona dolarów na obstawieniu schwytania prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro. Zakład zrobił tuż przed oficjalnym ogłoszeniem powodzenia akcji amerykańskich komandosów.

Nie wiadomo, kto obstawił zakład. Anonimowe konto miało identyfikator blockchain składający się z liter i cyfr. Incydent wzbudził obawy, czy firma skorzystała z poufnych informacji o operacji wojskowej USA.

Demokraci chcą dochodzenia i mówią o korupcji

BBC podkreśla, że rynki prognoz, na których obroty przekraczają 44 mld dol., zyskały na popularności w ciągu ostatniego roku. Prognozy mogą dotyczyć dowolnego tematu. Najczęściej dotyczą sportu, ale użytkownicy mogą również obstawiać, na przykład, czy amerykański bank centralny obniży stopy procentowe lub wyniki wyborów.

Obstawianie konfliktów na rynkach prognoz zaostrzyło w USA debatę na temat regulacji branży. W tym tygodniu kongresmen USA Ritchie Torres, demokrata zasiadający w Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, wysłał oficjalny list do Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (Commodity Futures Trading Commission).

W Ameryce komisja reguluje handel instrumentami pochodnymi, w tym rynki predykcyjne. Torres domaga się od komisji wszczęcia dochodzenia w sprawie podejrzanych transakcji. Nie jest w tym żądaniu osamotniony. W marcu przywódcy Demokratów przedstawili projekt ustawy, który całkowicie zakazywałby obstawiania na rynkach predykcyjnych zakładów związanych z wojną lub działaniami zbrojnymi.

„Korupcja i wykorzystywanie [tajnych informacji – red.] kwitną obecnie przy lukach prawnych rynków predykcyjnych” – powiedział Andy Kim, senator z New Jersey. „Ta manipulacja sprawia, że nieliczni wybrani odnoszą wielkie sukcesy (finansowe) kosztem pracujących Amerykanów” – dodał.