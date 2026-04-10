Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nietypowe zjawiska zaobserwowano na rynkach surowców energetycznych?

W jaki sposób działania polityczne USA wpływały na te transakcje?

Kto mógł stać za podejrzanymi operacjami o dużej skali?

Czy wskazano potencjalne powiązania z administracją rządową?

Tajemniczy inwestorzy postawili 950 mln dolarów na spadek cen ropy zaledwie kilka godzin przed ogłoszeniem przez Donalda Trumpa zawieszenia broni, które faktycznie taki spadek wywołało. To nie pierwszy taki przypadek. Według agencji Reuters grupa może mieć dostęp do poufnych amerykańskich danych – „obstawia wydarzenia militarne i wygrywa od 2024 roku”.

We wtorek, 7 kwietnia, nieznani inwestorzy sprzedali łącznie 8600 standardowych kontraktów terminowych na ropę Brent oraz amerykańską WTI o godzinie 19:45 GMT. Około godziny 22:30 GMT Donald Trump wycofał się z groźby zniszczenia „całej cywilizacji” i ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem. Spowodowało to spadek cen kontraktów terminowych na ropę o około 15 proc., do poziomu poniżej 100 dolarów za baryłkę na początku środowej sesji handlowej.

Inwestorzy zarobili wcześniej na decyzjach USA wobec Iranu

Według Reutersa tak duże transakcje zazwyczaj nie są realizowane jednorazowo, aby uniknąć wpływu na ceny. Zlecenia są zwykle dzielone między różne platformy i realizowane algorytmicznie w ciągu kilku godzin. Tymczasem podejrzani inwestorzy sprzedali jednorazowo 6200 standardowych kontraktów terminowych (tzw. lotów) na ropę Brent z Morza Północnego, co stanowi około 1 proc. globalnego obrotu. W tym samym czasie sprzedano także 2400 kontraktów terminowych na ropę WTI z Teksasu – również około 1 proc. dziennego handlu.

Aktywność na platformie prognostycznej Polymarket również gwałtownie wzrosła. Według Bubblemaps grupa traderów zarobiła około 600 tys. dolarów na zakładach związanych z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie. Wcześniej ta sama grupa mogła zarobić 1,2 mln dolarów na zakładzie, że Amerykanie zaatakują Iran 28 lutego i zabiją ajatollaha Chameneiego. Konta zostały zasilone zaledwie kilka godzin przed nalotami. Bubblemaps wskazuje, że posiadacze tych kont mogli mieć dostęp do większej ilości informacji niż inni uczestnicy rynku. Według przedstawiciela firmy grupa „obstawia wydarzenia militarne i wygrywa od 2024 roku”, a dla utrudnienia identyfikacji korzysta z wielu kont.

Wojna z Iranem napędza podejrzane transakcje na rynku ropy

To nie pierwszy przypadek, gdy duzi traderzy są podejrzewani o wykorzystywanie poufnych informacji przed ważnymi decyzjami USA dotyczącymi Iranu. 24 marca „Financial Times” poinformował o nietypowej aktywności na rynku ropy tuż przed ogłoszeniem przez Trumpa „produktywnych rozmów” z Iranem.

Inwestorzy sprzedali kontrakty terminowe na ropę o wartości 500 mln dolarów zaledwie 15 minut przed ogłoszeniem Trumpa, że opóźni ataki na irańską infrastrukturę energetyczną. Decyzja ta zaskoczyła rynki i doprowadziła do spadku cen surowca. Traderzy zawarli około 6200 transakcji na ropę Brent i WTI o łącznej wartości 580 mln dolarów. Po ogłoszeniu decyzji ceny ropy spadły o niemal 14 proc.

Skąd traderzy mają informacje o działaniach USA? „Financial Times” poinformował 31 marca, że broker Pete’a Hegsetha, szefa Pentagonu, próbował tuż przed wojną z Iranem zainwestować w akcje amerykańskich spółek zbrojeniowych za pośrednictwem funduszu ETF iShares Defense Industrials Active należącego do BlackRock. Pentagon nazwał te doniesienia „całkowicie fałszywymi i sfabrykowanymi” i zażądał ich wycofania.

Operator giełdy CME Group odmówił komentarza. ICE oraz Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (Commodity Futures Trading Commission), nadzorująca amerykańskie rynki instrumentów pochodnych, nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

Agencja zwraca uwagę, że wolumen obrotu i zmienność na rynku ropy gwałtownie wzrosły od początku konfliktu USA i Izraela z Iranem. W ciągu trzech lat poprzedzających konflikt w Zatoce Perskiej dziennie handlowano średnio około 300000 standardowych kontraktów terminowych na ropę Brent. W ostatnich czterech tygodniach liczba ta się podwoiła, a dzienne obroty osiągnęły rekordowy poziom powyżej 1 miliona kontraktów, co odpowiada około 1 mld baryłek ropy.