Aktualizacja: 15.09.2025 12:03 Publikacja: 15.09.2025 11:50
Foto: AdobeStock
Z początkiem nowego tygodnia krajowe indeksy wróciły do kontynuacji zeszłotygodniowego odbicia. Po pierwszej godzinie handlu WIG20 został wyniesiony ok. 0,9 proc. nad kreskę. Inwestorów na krajowej giełdzie do zakupów przekonały dobre nastroje na większości pozostałych europejskich rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła notowania na plusie. Uwadze inwestorów zapewne nie umknęły piątkowe rekordy amerykańskich indeksów. Co ciekawe, wyraźnie większą ochotę do zakupów wykazują inwestorzy handlujący na zachodnioeuropejskich parkietach, podczas gdy na rynkach naszego regionu więcej do powiedzenia mają sprzedający. Warszawska giełda jest dziś pozytywnym wyjątkiem w tym gronie.
Na giełdzie w Warszawie zainteresowaniem kupujących cieszą się spółki z indeksu WIG20. Największym zainteresowaniem cieszą się walory PGE, które mogą się pochwalić najbardziej efektowną zwyżką sięgającą ponad 2 proc. Do łask wróciły również akcje banków, które mają za sobą burzliwy tydzień, który upłynął pod znakiem podwyższonej zmienności ich notowań. Najefektowniej w tym gronie drożeje mBank. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery KGHM kontynuując zeszłotygodniowy rajd i będąc już bardzo blisko pokonania tegorocznego szczytu z marca. Sprzyjają im zwyżki cen miedzi na światowych giełdach metali. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostały notowania Orlenu, Dino i Żabki.
Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów także na szerokim rynku akcji, gdzie w poniedziałkowy poranek wyraźną przewagę mają drożejące walory. Niesłabnącym zainteresowaniem nadal cieszą się papiery dostawców różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Jednak najbardziej okazałą, kilkunastoprocentową zwyżką mogą się dziś pochwalić Makarony Polskie wsparte pozytywną rekomendacją jednego z biur maklerskich.
