Jeszcze w lutym amerykańskie indeksy giełdowe biły rekordy. Inwestorzy cieszyli się m.in. z dobrej kondycji gospodarki USA oraz liczyli na probiznesową politykę administracji Trumpa. Nowojorski indeks S&P 500 stracił jednak od tamtego momentu już ponad 20 proc. i oficjalnie wszedł w bessę. Poniedziałek był już trzecią sesją z rzędu, na której inwestorzy z całego świata wyprzedawali akcje oraz inne ryzykowne aktywa. Liczony przez CNN indeks chciwości i strachu był na poziomie zaledwie 3 pkt, co wskazywało, że na amerykańskim rynku akcji panuje ekstremalny strach. Panika objęła nie tylko USA. W Warszawie ogłoszono zawieszenie sesji giełdowej na godzinę, a w Hongkongu główny indeks giełdowy spadł aż o ponad 13 proc.

Reklama

Kiedy skończą się spadki na giełdach?

Nikt nie wie, kiedy skończy się ta paniczna wyprzedaż. Michael Wilson, strateg Morgan Stanley, ocenia, że indeks S&P 500 może zejść jeszcze 7–8 proc. w dół, jeśli administracja Trumpa będzie trzymała się podwyżek ceł. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że fundusze hedgingowe mierzą się ze zwiększoną liczbą margin calls (czyli wezwań do uzupełnienia depozytów tradingowych), co zmusza je do pozbywania się części aktywów.

– Są na rynku elementy panicznej wyprzedaży, są też margin calls, a fundusze sprzedają aktywa, by zebrać gotówkę. Odwet Chin na cła Trumpa przyniósł wzrost ryzyka, a w oczach inwestorów w grę wchodzi dewaluacja ich waluty – twierdzi Sat Duhra, zarządzający z Janus Henderson Investors.

– Wszystkie rozmowy, które przeprowadziłem z klientami, dotyczą bardziej tego, kiedy coś zaczniemy kupować, a nie tego, co sprzedamy. Kluczowe w krótkim terminie jest to, czy Chiny zdecydują się na wprowadzenie dużego pakietu stymulacyjnego skierowanego do konsumentów. Szerszy rynek już wcześniej był drogi, musiało dojść do rozliczenia. Oto ono – ocenia John Milroy, doradca ds. zarządzania majątkiem w australijskiej firmie Ord Minnett.