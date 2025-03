Wojskowe spółki błyszczą na giełdzie

Czy „Miłość zwycięży”, gdy zasada „Oko za oko” wciąż rządzi światem? – kolejne sekcje specjalne Mastercard OFF CAMERA 2025

Pełnoletność to wiek, w którym nie unika się tematów niewygodnych, trudnych a niekiedy także i bolesnych - podczas 18. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, odbywającego się w dniach 25.04 – 04.05.2025 roku w Krakowie nie zabraknie próby odpowiedzenia na te najbardziej niejednoznaczne pytania, w tym o naturę miłości oraz zemsty. Ogłoszono kolejne filmy, które można będzie zobaczyć w ramach sekcji specjalnych „Oko za oko” i „Miłość zwycięży” w czasie Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.