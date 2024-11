Akcje spółek medycznych w dół. Nominacja Trumpa dla RFK Jr wystraszyła inwestorów

Wiadomość ta wywołała wyprzedaż w całej branży. W Stanach Zjednoczonych akcje Pfizera spadły w piątek o ponad 4 proc., a Moderny o około 7 proc., podczas gdy notowane na giełdzie w Wielkiej Brytanii firmy AstraZeneca i GSK zniżkowały o ponad 3 proc. „Na tym etapie trudno jest w pełni ocenić wpływ nominacji na sektor, ale przynajmniej spowoduje to dużą niepewność” - powiedział BBC Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

Nowy szef resortu zdrowia jest krytyczny wobec przemysłu farmaceutycznego i uważa, że Amerykanie stali się zbyt zależni od farmaceutyków. Kennedy znany jest ze swoich antyszczepionkowych poglądów, głosił że mogą wpływać na autyzm u dzieci, że HIV nie jest przyczyną AIDS i że niektóre leki przeciwdepresyjne są powiązane ze wzrostem liczby strzelanin w szkołach.



Europejskie firmy farmaceutyczne również znalazły się pod presją, gdy inwestorzy oceniali implikacje potencjalnej nominacji Kennedy'ego na najwyższe stanowisko w służbie zdrowia w USA.

RFK Jr nawoływał do zakazu stosowania fluoru w wodzie pitnej, wzywał także do wprowadzenia ograniczenia stosowania setek dodatków do żywności, chce wyeliminować ultra-przetworzoną żywność ze szkolnych obiadów w ramach planu ograniczenia chorób przewlekłych związanych z dietą. Robert F. Kennedy Jr. krytykował to, co określił jako „doping dla Ozempic” i innych przełomowych leków odchudzających i przeciwcukrzycowych, argumentując, że moda na te leki maskuje podstawowe przyczyny epidemii otyłości.