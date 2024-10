Znamy datę debiutu Żabki na GPW. Da zarobić inwestorom?

Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji. Wartość IPO wynosi 6,45 mld zł. Dodatkowo jest też opcja dodatkowego przydziału do 45 mln walorów. W takim scenariuszu wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł. Przy ustalonej cenie 21,5 zł kapitalizacja Żabki wynosi 21,5 mld zł.

Czy Żabka da zarobić inwestorom?

Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Ma ambitne plany. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąc sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Od tego czy spółce uda się zrealizować plan rozwoju, zależy jej wycena w dłuższym okresie.

Od początku istnienia warszawskiej giełdy zadebiutowało 765 spółek, a wycofano akcje 358. Sprawdziliśmy jak poradziły sobie spółki które przeprowadziły największe IPO w historii giełdy oraz miały najwyższą redukcję zapisów w transzy detalicznej. Wnioski są umiarkowanie optymistyczne.