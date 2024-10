Parkiet Challenge wzywa. Na zwycięzcę czeka 20 tys. złotych

Spadające jesienne liście są pierwszym sygnałem, że wielkimi krokami zbliża się kolejna, już szósta edycja Gry Giełdowej Parkiet Challenge, której współorganizatorem jest w tym roku Giełda Papierów Wartościowych. Rejestracja rusza już w poniedziałek, 14 października. Tradycyjnie na początek, zanim rywalizacja rozpocznie się na dobre, uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami i funkcjonalnościami platformy w etapie rozgrzewkowym. Potrwa on do 25 października.

Główny etap Parkiet Challenge ruszy 28 października. Uczestnicy do dyspozycji dostaną wirtualne 20 tys. zł, które będą mogli inwestować w akcje z WIG20 i mWIG40, w fundusze ETF oraz ETC, które są notowane na warszawskim parkiecie. Koniec pierwszej części rozgrywki przewidziany jest na 22 listopada. Co ważne, do rywalizacji będzie można dołączyć w każdym momencie trwania tego etapu.

Do wielkiego finału z etapu głównego trafi osiem osób, które uzyskają najwyższe stopy zwrotu po czterech tygodniach rywalizacji. W finale tradycyjnie jednak zmierzy się dziesięciu inwestorów. Pozostałych dwóch trafi do niego dzięki dogrywce – obejmie ona jeden giełdowy tydzień, od 25 do 29 listopada, i odbędzie się na zasadach analogicznych jak etap główny.

Finałowe starcie zaplanowane jest na 4 grudnia w siedzibie GPW. Podczas niego uczestnicy obracać będą kontraktami terminowymi notowanymi na GPW.