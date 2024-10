Szansa na przełom na warszawskiej giełdzie

Żabka powstała w 1998 r., a jej założycielem był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Sieć od tamtego czasu kilkakrotnie zmieniała właściciela, zawsze były to fundusze inwestycyjne.

Żabka nie ma w planach wypłaty dywidendy. Zapowiada natomiast dynamiczny rozwój. Zamierza podwoić poziom sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć około 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024–2028.

– Żabka od ponad 25 lat konsekwentnie odnotowuje wzrost sprzedaży przekraczający 20 proc. rocznie, a efektywne zarządzanie finansami w ostatnich latach zaowocowało wysoką rentownością i silną konwersją gotówki – przekonuje Tomasz Suchański, prezes grupy Żabka. Dodaje, że spółka wkracza w nową erę wzrostu.

– Z entuzjazmem patrzymy na dalszą ekspansję zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Nasze niedawne przejęcie w Rumunii otwiera przed nami dostęp do kolejnego wyjątkowo atrakcyjnego rynku, który charakteryzuje się dynamicznym wzrostem, a jednocześnie nadal jest niewystarczająco zagospodarowany – podsumowuje szef handlowej spółki.