Sezon dywidend na warszawskiej giełdzie jest już na finiszu. Choć zdecydowana większość spółek już zdążyła się podzielić zyskami ze swoimi akcjonariuszami, to wciąż można jeszcze się załapać na sowite wypłaty. We wrześniu przypada dzień prawa do dywidendy w kilkunastu spółkach. W kilku przypadkach wypłaty zapowiadają się bardzo atrakcyjnie.

Zyski do podziału

Swoich akcjonariuszy nie zawiedzie w tym roku PZU, który może sobie pozwolić na dużo wyższą wypłatę niż w poprzednich latach. W tym roku mogą się spodziewać wypłaty dywidendy w wysokości 4,34 zł na akcję. To oznacza rekordowo wysoki transfer gotówki w kwocie 3,75 mld zł. W zeszłym roku do ich kieszeni trafiło 2,1 mld zł dywidendy. W odniesieniu do kursu z piątkowej sesji stopa dywidendy, która trafi do akcjonariuszy, to ok. 9,2 proc. Prawo do niej można nabyć w najbliższy piątek, 13 września, a jej wypłata nastąpi 8 października. Ubezpieczyciel wypłacił dotychczas swoim akcjonariuszom łącznie przeszło 30 mld zł dywidendy.

O swoich akcjonariuszach nie zapomniała także inna licząca się spółka Skarbu Państwa, jaką jest Orlen, choć w tym roku musieli oni nieco poskromić swoje apetyty. Do podziału trafi ok. 4,8 mld zł, co oznacza 4,15 zł na akcję. Z uwagi na zaplanowane inwestycje wypłata będzie niższa niż przed rokiem, gdy spółka przekazała akcjonariuszom po 5,50 zł. Mimo to będzie to druga najwyższa dywidenda w 12-letniej historii wypłat płockiego koncernu.

Rekordową kwotę blisko 400 mln zł podzieli między akcjonariuszy Benefit Systems. Co ciekawe, złoży się na nią nie tylko cały zysk netto za 2023 rok wynoszący 349 mln zł, ale także blisko 51 mln zł stanowiące część środków przekazanych na kapitał zapasowy z zysku z lat ubiegłych. Na jedną akcję przypadnie po 135 zł, co daje wskaźnik wypłaty na poziomie ok. 5,3 proc. Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy, jest najbliższy czwartek 12 września, Wypłaty przewidziano w dwóch równych transzach przypadających na 27 września i 25 listopada 2024 r. Warto zauważyć, że spółka wróciła do wypłat dywidendy dopiero w zeszłym roku po ośmioletniej przerwie.

W czołówce firm, które hojnie podzielą się zyskiem, znalazła się także Dębica. W tym roku do kieszeni akcjonariuszy trafi ponad 142 mln zł, czyli połowa zeszłorocznego zysku spółki. To daje wypłatę 10,30 zł na akcję, podczas gdy przed rokiem spółka wypłaciła 3,95 zł dywidendy na walor