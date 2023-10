Mała spółka z Nasdaq osiągnęła prawie 4000 proc. zysku w jeden dzień

Zresztą podobnie sądzą inni eksperci mający na swoich radarach Tempest Therapeutics.

Analitycy monitorowani przez agencję Bloomberg widzą potencjał do ponad czterokrotnego wzrostu kursu akcji, które obecnie kosztują 4 dolary.

Joseph Pantginis, analityk pracujący w firmie HC Wainwright & Co. prognozuje rajd kapitalizacji Tempest do 770 milionów dolarów, ale zastrzega przy tym, że jego szacunki uwzględniają zaledwie 25-porc. szansę sukcesu tej firmy. Docelową cenę akcji podwyższył on do 47 dolarów.