Na GPW wciąż trwa szukanie kierunku, oddech złotego

I tutaj trzeba zrobić jedno ważne zastrzeżenie: do poranny zmian na naszym rynku i tak nie ma co przywiązywać większej wagi. Dzisiaj bowiem dzień z odczytem amerykańskiej inflacji. To o godz. 14.30. Wydarzenie to powinno ustawić notowania nie tylko w Europie, ale także i w Stanach Zjednoczonych.

Wydarzenie to będzie miał też wpływ na rynek walutowy. O poranku widzieliśmy na nim kolejną słabość złotego. Przed godz. 11.00 nasza waluta zaczęła jednak odrabiać straty zyskując wobec euro około 0,4 proc., zaś wobec dolara 0,1 proc.

Wszystko to co najciekawsze dzisiaj jest wciąż przed nami.