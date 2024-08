Taylor Swift dała zarobić warszawskim restauracjom

- Koncerty Taylor Swift to ewenement na skalę światową. Jak w większości przypadków, takie wydarzenie mocno wpływa na lokalny rynek, również gastronomiczny. Wiele lokali przygotowało na ten weekend specjalne menu, a dane wskazują, że te dni mogły być wyjątkowo udane dla większości restauracji i barów - mówi Tomasz Władziński, współzałożyciel dataplace.ai, firmy specjalizującej się w usługach typu location intelligence. - Można zauważyć, że to lokale w najbliższym sąsiedztwie Stadionu Narodowego cieszyły się największymi wzrostem ruchu, ale mieszkańcy stolicy oraz turyści chętnie ruszyli do innych zagłębi restauracyjnych, od lat modnych i znanych - dodaje.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Aleksandra Ptak-Iglewska: Z okazji koncertu Taylor Swift korporacje rozdawały jedzenie. Bogatym Imponujący potrójny koncert Taylor Swift, marketingi wielkich firm zmieniły na rozdawanie jedzenia zamożnym jej fanom, których stać na kilkaset złotych za bilet. I nazwali to wsparciem, jakby dokonali niebywałego aktu miłosierdzia i wspierali głodujących.

Najwięcej fanów z Warszawy

Najliczniejszą reprezentację fanów reprezentowało województwo mazowieckie – to aż 55 proc. osób, które pojawiły się na jednym z koncertów w Warszawie. Autorzy analizy zauważają, że z pewnością odległość do stolicy miała na to znaczący wpływ. Pokazuje ona, że nie byli to tylko i wyłącznie mieszkańcy stolicy, ale również powiatów do niej przylegających.

Reszta uczestników koncertów przyjechała do Warszawy z takich województw jak małopolskie (10,8 proc.), wielkopolskie (6,9 proc.), dolnośląskie (6,5 proc.) czy pomorskie (5,2 proc.). Najsłabiej reprezentowane województwa to opolskie (0,3 proc.) oraz świętokrzyskie (0,4 proc.).

Badanie wskazało również z jakich powiatów najchętniej przybili uczestnicy koncertów (Warszawa – 41,6 proc., Kraków - 8,3 proc., Wrocław - 5 proc., poznański - 4,6 proc., wołomiński - 2,7 proc., Gdańsk - 2,7 proc.