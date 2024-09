Warto dostrzec nowe możliwości rozwoju firm w regulacjach ESG

– Nie mówimy już o tym, czy ESG ma sens, czy jest ważne, lecz zaczynamy przyglądać się aktom prawnym – podkreślał w Karpaczu Piotr Glen, kierownik zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podczas debaty „Rzeczpospolitej” – „ESG. W stronę zrównoważonego biznesu”.

Reklama

Zarówno on, jak i pozostali uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na dużą ilość nowych regulacji w tym obszarze – obok dyrektywy CSRD dotyczącej zrównoważonego raportowania, która w Polsce zwiększy liczbę firm objętych obowiązkiem raportowym ze 150 do 3600 czy nawet 4000.

Jak oceniał Piotr Glen, polski biznes w dużej mierze jest zupełnie nieświadomy tego, co go czeka w związku z ogromem aktów prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przypominał, że obok dyrektywy CSRD trzeba też pamiętać m.in. o Zielonym Ładzie, unijnej taksonomii, pakcie Fit for 55, pakcie plastikowym czy przyjętej niedawno bardzo ważnej dyrektywie CSDD, dotyczącej należytej staranności w prowadzeniu działalności biznesowej.

Klient zapyta o ESG

Część firm zaczęła się już przygotowywać do nadchodzących zmian, będzie więc jej łatwiej poradzić sobie z nowymi wymaganiami. Trudniej przyjdzie to tym firmom, które po raz pierwszy zostaną objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego. Jak jednak zaznaczał Piotr Glen, największe zaskoczenie czeka te przedsiębiorstwa, które wprawdzie nie będą podlegały dyrektywie, ale inne firmy będą wymagały od nich danych niefinansowych w ramach swego łańcucha wartości i łańcucha dostaw.

Agnieszka Orłowska, wiceprezeska Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) do spraw ESG, podkreślała, że duża ilość i skomplikowanie przepisów związanych ze zrównoważonym rozwojem stanowią wyzwanie również dla dużych, międzynarodowych spółek. Dlatego też ABSL – który zrzesza już 260 różnej wielkości firm – stawia przede wszystkim na edukację. Już wcześniej stowarzyszenie przygotowało pogłębiony raport, który oceniał stan przygotowania branży do nowych regulacji, w tym do dyrektywy CSRD, i monitorował działania firm członkowskich w tym obszarze.