W zdrowiu kluczowa jest profilaktyka

Dodał, że zapominamy o tym, że inicjacja alkoholowa następuje zwykle przy alkoholu słabym, przy piwie.

– Piwo to również alkohol, który, co więcej, może być reklamowany, jest sponsorem wielu imprez sportowych i jakoś to przyjmujemy – mówił prof. Andrzej Fal.

Prof. Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił uwagę, że kiedy w gabinecie lekarze pytają pacjentów, ile piją, odpowiadają, że nic. – A ile to jest nic? – Odpowiedź brzmi: Połówka na dwóch – opowiadał prof. Czupryniak. – Podobnie pytając o alkohol, nauczyliśmy się dopytywać o piwo, bo wcześniej odpowiedź „nic” odnosiła się domyślnie do wódki, a okazywało się, że pacjenci piją piwo.

– Gdy mówimy o profilaktyce zdrowotnej dwa największe obszary to piwo i tytoń. O tym Ministerstwo Zdrowia w ogóle nie mówi. Nie mamy żadnej polityki w tym zakresie. Szkodliwość papierosów jest oczywista, udowodniona badaniami naukowymi. W Polsce nauczyliśmy się mówić, że alkohol pity w małych ilościach nie szkodzi – mówił prof. Czupryniak. – Gdybyśmy mogli wejść w ten obszar z profilaktyką, to i pieniędzy byłoby więcej, i ludzie byliby zdrowsi – dodał.

– W profilaktyce szczególne działania powinno się skierować do mężczyzn, którzy o wiele później od kobiet przychodzą ze swoimi dolegliwościami do lekarza. Ciągle niewykorzystanym potencjałem profilaktycznym pozostaje medycyna pracy, dlatego że trzeba przejść przez te badania i bardzo by pomogło rozszerzenie ich panelu diagnostycznego oraz położenie większego nacisku na ich jakość – postulował prof. Czupryniak. – Poza alkoholem i papierosami powinniśmy się skupić na trzech głównych chorobach zabójcach społeczeństwa, z których dwie długi czas są bezobjawowe: nadciśnienie i cukrzyca, trzecia to otyłość – wskazał.

Mistrzowie relatywizowania

Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego, dziekan Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wskazał, że jesteśmy „mistrzami relatywizowania”. – Relatywizujemy prawdziwe zagrożenia i nie analizujemy tego, co jest dla nas najgroźniejsze, czyli inicjacji w złych obszarach. Dotyczy to zarówno papierosów elektronicznych, jak i alkoholu. Dziś nie ma już w Polsce lekarza, szczególnie kardiologa, który by powiedział, że to jest zdrowe. Wszystko jest dla ludzi – tak, ale musimy to w jakiś sposób sobie ograniczać i korzystać rozważnie – tłumaczył Jarosław Pinkas.