Ludzie, edukacja, innowacje i ESG. Czyli różne twarze audytu

Fundamentem firm audytorskich są ludzie, dlatego redakcja „Rzeczpospolitej” stara się co roku doceniać firmy, które w szczególny sposób troszczą się o swoje kadry, prowadzą biznes w sposób zrównoważony czy inwestują w innowacje, wyznaczając branżowe trendy.

Reklama

Innowacyjne technologie

W kategorii Innowacje wyróżnienie w tegorocznej edycji rankingu otrzymało PwC. Nowatorskim narzędziem wykorzystywanym przez tę firmę jest m.in. ChatPwC, platforma generatywnej sztucznej inteligencji opracowana przy użyciu najnowszych technologii OpenAI. Firma podkreśla, że to, co odróżnia jej rozwiązanie od ChatGPT, to fakt, że zostało ono zaprojektowane w bezpiecznym środowisku i chroni prywatność użytkowników.

Kolejny przykładem innowacyjnego rozwiązania jest Qualification Management Tool, aplikacja monitorująca postęp pracowników w realizacji kwalifikacji zawodowych. Weryfikuje zgodność z polityką wewnętrzną firmy, automatyzuje zbieranie danych i rozliczanie wydatków służbowych. Posiada również moduł do nauki do egzaminu, który zawiera ponad 1400 pytań testowych.

W PwC działają też Stock Count Schedule (aplikacja służąca do zgłaszania przyszłych inwentaryzacji) oraz Project Management Tool. Ta ostatnia jest dostosowana do potrzeb menedżerów z zespołów audytowych, umożliwiając im śledzenie postępów projektów. Pomaga w planowaniu i monitorowaniu zadań, codziennie integrując dane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł. Eliminuje potrzebę korzystania z plików Excel oraz manualnej weryfikacji informacji. To pozwala menedżerom skupić się na istotnych zadaniach audytowych.