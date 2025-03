Samorządy to nie tylko wydawanie pieniędzy

– W strategii rozwoju Małopolski wpisanych jest siedem inteligentnych specjalizacji, w nich upatruję możliwości rozwojowych – odpowiedział Andrzej Bańka, zastępca dyrektora departamentu nadzoru właścicielskiego i gospodarki w małopolskim urzędzie marszałkowskim.

Czytaj więcej Budżet i podatki W budżecie brakuje dużo pieniędzy. Czy podobnie będzie w 2025 roku? Pod względem dochodów w kasie państwa ten rok trzeba zaliczyć do straconych. Ale pojawia się coraz więcej ostrzeżeń, że również na przyszły rok wpływy podatkowe, głównie z VAT, założono na zbyt optymistycznym poziomie.

Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, uważa, że samorządy są wiarygodnymi partnerami finansowymi. Bank jest operatorem największego obecnie programu pożyczkowego dla samorządów z pieniędzy KPO – to ok. 40 mld zł przeznaczonych na zieloną transformację. Przyznał, że początkowo samorządy ostrożnie analizowały program i oczekiwały przede wszystkim dotacji. Ale zasady programu są na tyle atrakcyjne, że coraz więcej samorządów jest nim zainteresowanych. Najwięcej umów i o największej wartości podpisano z samorządami z województw: małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

O konieczności zastanowienia się nad finansami, tak w skali makro jak i mikro, mówił z kolei dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych.

– Dzięki reformie dochodów samorządy otrzymały więcej pieniędzy, zniwelowano ubytki w podatku PIT spowodowane rozwiązaniami sprzed kilku lat, lecz dziura w finansach publicznych została. Rzeczywisty deficyt wynosi ponad 300 mld zł – wskazał Dudek. Jego zdaniem nie jest rozważne patrzenie na finanse samorządowe w oderwaniu od kondycji finansowej państwa. Przestrzegał, by tego nie robić i by oceniać, czy samorządy będzie stać na utrzymanie poszczególnych inwestycji. – Sytuacja finansowa państwa jest trudna, nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, potrzebne będą nowe rozwiązania: podniesienie podatków lub ograniczenie wydatków – ocenił Dudek. Zapytał retorycznie, kto to zrobi i dodał, że przy analizowaniu sprawczości nie uda się uciec od odpowiedzialności, od tego, kto odpowiada za decyzje, a kto ponosi koszty.