SGH startuje z Otwartym Uniwersytetem Ekonomicznym

Jedyną barierą (oprócz konieczności ukończenia 18 lat) jest liczba miejsc. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w ramach Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego (OUE) łącznie oferuje ich 200, w czterech ścieżkach edukacyjnych. De facto miejsc może być mniej, gdyż chętni mogą się zgłosić do kilku ścieżek jednocześnie.

Pierwsza edycja otwartego uniwersytetu SGH obejmie cztery bloki: ekonomia i finanse, zarządzanie, Unia Europejska, zrównoważony rozwój oraz ESG. Po ukończeniu zajęć z ekonomii i finansów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu i uzyskać potwierdzający wiedzę certyfikat SGH. Dokument może odegrać istotną rolę podczas budowania kariery zawodowej. W przypadku pozostałych ścieżek po ukończeniu zajęć uczelnia będzie wydawać zaświadczenie. – Idea uniwersytetu otwartego to realizacja misji SGH, czyli szerzenia wiedzy na tematy ekonomiczne i docieranie z tą wiedzą do możliwie szerokiej grupy odbiorców – mówi prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz, koordynatorka programu.

– Chcemy wyjść poza naszą tradycyjną grupę odbiorców, czyli studentów formalnie związanych z uczelnią. Dlatego będziemy naszą ofertę kierować do tych, którzy nie zdobyli wykształcenia ekonomicznego, ale mają potrzebę dokształcania się w tym zakresie. Pozwolimy im zrozumieć, co się dzieje w gospodarce, jak działają mechanizmy ekonomiczne oraz mechanizmy związane z zarządzaniem czy naukami politycznymi – dodaje koordynatorka programu.

Zajęcia będą prowadzili starannie dobrani pracownicy naukowo-dydaktyczni SGH. Start Uniwersytetu zaplanowano na 19 lutego. – Chcemy zapewnić wiedzę na najwyższym poziomie – mówi prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz. W bloku dotyczącym ekonomii i finansów wykład inauguracyjny poprowadzi profesor Łukasz Woźny. – Słuchacze dowiedzą się, dlaczego warto zajmować się ekonomią, dlaczego jest to ważne i co to daje w życiu – zapowiada prof. Szczech-Pietkiewicz.

Kolejne zajęcia w tym bloku będą dotyczyły m.in. kwestii związków demografii z ekonomią i gospodarką, rynków finansowych, a także zarządzania budżetem osobistym. Również w pozostałych ścieżkach zajęcia będą zaczynały się od kwestii ogólnych, przechodząc później do zagadnień bardziej szczegółowych, w przypadku zarządzania będzie to np. rola umiejętności w tym zakresie na ścieżce rozwoju osobistego.