Kakao lepsze od bitcoina. Co dało dobrze zarobić w 2024 roku?

Bitcoin bez wątpienia rozgrzewał emocje inwestorów w 2024 r. O ile jego notowania zaczęły styczeń w okolicach 43 tys. dol., o tyle w grudniu przebiły poziom 100 tys. dol. Do uruchomionych w tym roku amerykańskich funduszy typu ETF inwestujących w bitcoina na rynku spotowym [gotówkowym – red.] napłynęło ponad 100 mld dol. od inwestorów. Dobrze zarobić dały też niektóre mniej popularne kryptowaluty. Np. xrp zyskała od początku roku do poniedziałkowego popołudnia 258 proc., a dogecoin – 250 proc.

– W przypadku utrzymania trendu wzrostowego w nadchodzących miesiącach bitcoin może osiągnąć wartości od 140 do nawet 200 tys. dol. Mamy tutaj wiele czynników sprzyjających bitcoinowi: zainteresowanie instytucji wchodzących z ogromnym kapitałem i ograniczenie inflacji, które widzą zarówno instytucje, jak i zwykli obywatele. Do tego dochodzą sprzyjające regulacje płynące zza oceanu. Finalnie na tej podstawie może stworzyć się bardzo silne FOMO, czyli poczucie, że jeśli nie jesteś na tym rynku, dużo tracisz, co bywa zgubne dla inwestorów – twierdzi Mateusz Skiba, ekspert w Ari10.

Jak mocno dały zarobić surowce, kruszce?

O ile bitcoin zyskał od początku roku 128 proc., o tyle kakao zdrożało aż o 182 proc. W zeszłym tygodniu cena tony tego ziarna doszła w kontraktach terminowych do prawie 13 tys. dol. i ustanowiła rekord. Główną przyczyną tak dużego wzrostu cen kakao były zaburzenia pogodowe i kiepskie zbiory w Afryce Zachodniej. Podobny czynnik odegrał również rolę przy wzroście cen niektórych innych produktów rolniczych, np. kawy arabica o 72 proc. Wiele surowców rolnych jednak taniało. Spadki cen dotknęły też część metali przemysłowych i szlachetnych (platyny, palladu), do czego przyczyniały się obawy o wzrost gospodarczy w Chinach i na świecie. Pozytywnie wyróżniały się złoto i srebro. Pierwszy z tych kruszców zyskał od początku roku 24 proc. i w październiku jego cena ustanowiła rekord na poziomie 2790 dol. za uncję. Srebro zdrożało o 26 proc., a w szczycie z października doszło do prawie 35 dol. za uncję.

– Pomimo silnej dynamiki w 2024 r. srebro osiągnęło jedynie 12-letnie maksimum, podczas gdy złoto wielokrotne ustanawiało nowe rekordy. Jednak podwójna rola – równoważenie popytu inwestycyjnego i przemysłowego – może umożliwić srebru przewyższenie złota w nadchodzącym roku. Jeśli złoto osiągnie naszą prognozę na poziomie 3 tys. dol. za uncję, srebro może osiągnąć 40 dol. za uncję (wzrost o ponad 25 proc.) – uważa Ole Hansen, szef działu analiz rynków surowcowych Saxo Banku.