Euroclear nie odblokuje rosyjskich aktywów. Amerykanie to uniemożliwili

Jak wynika z pisma Euroclear do klientów w Rosji, do którego dotarła gazeta RBK, depozytariusz Euroclear zawiesił bezterminowo wszystkie procesy obsługi rosyjskich aktywów z udziałem rosyjskiego Krajowego Depozytu Rozliczeniowego (NSD) w związku z objęciem go blokującymi sankcjami USA.

Euroclear zagrożony sankcjami wtórnymi USA

Euroclear przypomina, że 12 czerwca 2024 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło sankcje blokujące na NSD. „Obejmuje to natychmiastowe zamrożenie aktywów Krajowego Depozytu Rozliczeniowego (NSD), a także nałożenie wtórnych sankcji na wszystkie osoby zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 14024” – wyjaśnił depozytariusz w piśmie do klientów.

Dekret nr 14024 zakłada możliwość wprowadzenia wtórnych sankcji wobec osób udzielających jakiejkolwiek pomocy rosyjskim firmom i osobom fizycznym objętym sankcjami. Ponadto 13 czerwca Wielka Brytania przystąpiła do sankcji wobec NSD, co oznacza również zamrożenie aktywów depozytariusza, podał w piśmie Euroclear. NSD znajduje się pod sankcjami UE od czerwca 2022 r.

„Analizujemy także wpływ nowych sankcji na wewnętrzne bezpłatne rozliczenia lokalnych rosyjskich papierów wartościowych” – czytamy w piśmie (mówimy o papierach wyemitowanych przez rosyjskich emitentów, które również zostały zablokowane w depozycie).

Co działania Euroclear oznaczają dla rosyjskich inwestorów?

Jak wyjaśnili prawnicy zajmujący się sankcjami, odblokowanie aktywów w ramach licencji wiąże się z ich przeniesieniem do innego depozytu. Ponieważ jednak odblokowane aktywa na jednym etapie łańcucha dostaw są uwzględniane w NSD, Euroclear nie może przeprowadzić takiego przeniesienia bez wyjaśnienia wpływu zablokowania amerykańskich sankcji wobec rosyjskiej organizacji na nią lub bez zezwolenia wydanego przez amerykański OFAC.