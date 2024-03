Skandal finansowy w Monako. Siostrzeńcy księcia nadużyli władzy

Nowa branża

Po nieruchomościach bracia zainteresowani się transportem helikopterowym. Wielu rezydentów korzysta z tego środka transportu zamiast jechać krętą drogą samochodem z lotniska w Nicei. Miejsce w helikopterze lecącym z lotniska w Nicei do Monaco, to wydatek 195 euro.

Wcześniej monopol na taki transport mieli inni bracia Jacques i Patrick Crovetto i ich firma Heli Air Monaco. Ich helikoptery są charakterystyczne, pomalowane w biało-czerwone barwy narodowe księstwa. Ku ich wielkiemu zdziwieniu w 2014 roku dowiedzieli się, że stracili wyłączność na świadczenie takich usług , a rynek przewozów helikopterowych do/z Monaco ma zostać otwarty na konkurencję.

Okazała się nią jedna firma – Monacair, która kiedyś należała do Stefano Casiraghiego, a teraz jej współudziałowcami okazali się Andrea i Pierre. I oczywiście wygrali. Bracia Corvetto się wściekli, zaskarżyli przetarg.

Wtedy książę po raz kolejny wysłał Claude'a Palermo, tym razem do braci Corvetto. Miał dla nich propozycję zaakceptowaną przez księcia. Ale misja nie powiodła się. Bracia Corvetto poszli do sądu po raz kolejny w 2020 roku. A sytuacja rozwinęła się w sposób niespodziewany dla Casiraghich. Sędzia wysłał śledczych do Monacairu, którzy mieli zbadać działalność lotniczą firmy i jej systemy IT. Mało tego, śledczy uzyskali pomoc władz francuskich i włoskich. Okazało się, że w tym przetargu Monacair otrzymał pełne wsparcie wszystkich stron.

Ale bracia Corvetto ostatecznie otrzymali część rynku, na którym wcześniej dominowali. Dzisiaj Monacair ma 30 helikopterów, a Heli Air- 14. Ale bracia sprzedali segment przewozowy Blade Mobility, które za prawo operowania na terenie księstwa zapłaciło 30 mln euro. Monacair zajmuje się wyłącznie serwisowaniem maszyn.