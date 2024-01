Polakom wydaje się, że potrafią rozpoznać niebezpieczne wiadomości

Według danych CERT Polska w 2022 r. wpłynęło ponad 322 tys. zgłoszeń, co skutkowało obsłużeniem 39 tys. incydentów. To ponad 34 proc. wzrost zarejestrowanych incydentów w zestawieniu z 2021 r., zaś liczba wszystkich zgłoszeń wzrosła o blisko 178 proc. Firma w raporcie zauważa, że wzrost ryzyka ataków wynika również z czynników geopolitycznych i trwających obecnie kryzysów, które bez wątpienia zachęciły cyberprzestępców do większej aktywności w naszej części Europy.

W rankingu NCSI Polska zajmuje 11. lokatę wśród państw, które w najbliższym czasie będą zmagały się z rosnącą liczbą cyberincydentów. - Pandemia, wojna w Ukrainie, aktywność Chin na arenie międzynarodowej i ich konflikt gospodarczy z USA, których w ostatnich latach świadkami jesteśmy, stanowiły istotny impuls dla dynamicznego wzrostu zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa – mówi Jakub Wychowański, prezes Vecto. - Coraz groźniejsze incydenty, tak dotkliwie doświadczające firmy na całym świecie, stają się również przykrą rzeczywistością dla wielu polskich firm. Poprzednie edycje raportu dowodziły, że skala zagrożeń jest niezmiennie w tendencji rosnącej, kreśląc pesymistyczne perspektywy dla przedsiębiorstw wielu branż i instytucji publicznych – dodaje.