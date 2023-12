Oto wszyscy doradcy prezesa NBP. Kim są, co robią i ile zarabiają?

Na konferencji prasowej 10 listopada prezes NBP Adam Glapiński twierdził, że ataki na niego mają służyć wepchnięciu Polski na siłę do strefy euro, co miałoby służyć interesom Niemiec. Sam Glapiński wielokrotnie mówił, że dopóty, dopóki on jest na czele banku centralnego, Polska euro nie przyjmie

Foto: PAP/Radek Pietruszka