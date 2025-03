Dyktator podbija lodową krainę

Rok 2054. To tylko za 30 lat, ale świat doszedł już do ściany i zaczyna kolonizować inne planety. Na czele wyprawy do lodowej „krainy czystości” staje kongresmen Kenneth Marshall grany przez Marka Rufallo. Towarzyszy mu żona Ylfa (Toni Collette) – żądna władzy, bezwzględna, nielicząca się z nikim i niczym.

Statek kosmiczny wyposażony jest w laboratoria, które prowadzą rozmaite doświadczenia. Także i to związane z zagrożeniami i śmiercią. Jako ochotnik – na „królika doświadczalnego” – zgłosił się młody mężczyzna (Robert Pattinson). Na ziemi miał same kłopoty i brak perspektyw, uznał więc, że mając niewiele do stracenia – może poeksperymentować z własnym życiem. Ziemianie nie wiedzą, co ich spotka na nowej planecie, więc testują na Mickeyu wirusy, bakterie i wszelkie niesprzyjające człowiekowi okoliczności.

Mickey umierał już 16 razy i wciąż był od nowa drukowany w specjalnej maszynie. Za każdym razem „ożywał” w tej samej postaci, zachowując swoje wspomnienia. Teraz jednak Mickey17, wbrew wszystkiemu, wydostaje się ze śmiertelnego niebezpieczeństwa. A że nikt tego nie brał pod uwagę, został już wydrukowany kolejny Mickey o numerze 18. No i nagle jest ich dwóch: identycznych. A przecież Mickey 17 zakochał się w ochroniarce. To który z facetów jest teraz jej ukochanym?

Jest wreszcie w filmie Bonga Joon-ho odległa planeta zamieszkana przez dziwne potworkowate stwory. Wydają się wrogami do zniszczenia. Ale czy naprawdę nimi są?