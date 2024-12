Są już krótkie listy oscarowe w dziesięciu kategoriach

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła tzw. krótkie listy dziesięciu kategoriach: długometrażowych i krótkich dokumentów, animacji, krótkich filmów fabularnych, filmów zagranicznych, muzyki, piosenki oryginalnej, charakteryzacji, dźwięku i efektów wizualnych.

W najbardziej nas interesującej kategorii filmów zagranicznych wśród 15 tytułów, które zachowały szanse na oscarowe nominacje znalazły się pewniaki jak francuska „Emilia Perez”, reprezentujące Niemców „Nasienie świętej figi” Mohammada Rasoulofa, brazylijskie „Wciąż tu jestem” Waltera Sallesa, irlandzka „Kneecap. Hiphopowa rewolucja” Richa Peppiatta i polsko-szwedzko-duńska koprodukcja „Dziewczyna z igłą”, którą do konkurencji zgłosiła Dania. Te właśnie filmy wymieniane są jako główni kandydaci do nominacji. Ale do walki mogą się też włączyć inne produkcje, jak choćby włoski „Vermiglio” Maury Delpero, brytyjski „Santosh” Sandhyi Suri czy norweski „Armand” Halfdana Ullmanna Tondela. Na krótkiej liście znalazły się również: czeskie „Fale” Jiriego Mandla, kanadyjska „Mowa wspólna” Matthew Rankina, meksykański „Sujo” Astrid Rondero i Fernandy Valadez, portugalski „Grand Tour” Miguela Gomesa, tajlandzki „How to Make Million Before Grandma Dies” Pata Boonnitipata, łotewska animacja „Flow” Gintza Zilbalodisa czy wreszcie dwa dokumenty – senegalski „Dahomey” Mati Diop i palestyński „From Ground Zero” - mieszanka krótkich etiud fabularnych, dokumentalnych, animowanych nakręcona przez 22 reżyserów.

„Pod wulkanem” Damiana Kocura nie zdobędzie nominacji do Oscara

Polski film „Pod wulkanem” Damiana Kocura nie znalazł się w piętnastce z krótkiej listy. Od początku zresztą nie należał do filmów, które zainteresowałyby członków Akademii.

Bardzo mocnym punktem tegorocznych Oscarów jest oczywiście „Emilia Perez” – francuska musicalowa (!) opowieść o szefie narkotykowego gangu, który postanawia iść za głosem natury i skorygować płeć. Film Audiarda może powalczyć nie tylko o Oscara w kategorii zagranicznej, ale również o tytuł najlepszego filmu roku.