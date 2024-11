Patronem medialnym wydarzenia jest „Rzeczpospolita”

Konkurs na Najlepszy Polski Serial Roku 2024 wraz z wszystkimi towarzyszącymi mu kategoriami to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, jest ona odpowiedzią na potrzeby polskiej branży telewizyjno-streamingowej. To doskonała okazja do zestawienia ze sobą najlepszych polskich produkcji, które przyciągają miliony widzów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zrewolucjonizowany przemysł telewizyjny już od prawie dekady robi furorę w Polsce. Zasięgi najpopularniejszych serwisów streamingowych sięgają większości domów, a rzadko ktoś korzysta z usług tylko jednego „dostawcy”. Rozwój filmów, ale przede wszystkim seriali udostępnianych za pośrednictwem tychże serwisów zauważalny jest gołym okiem. Stacje od dłuższego już czasu angażują się w produkcję własnych, oryginalnych i autorskich produkcji, a w ostatnich latach coraz częściej współpracują z polskimi twórcami. Polskie seriale są znakomite, a ich pozytywny odbiór dostrzegalny jest wśród europejskiej i globalnej widowni.

BNP Paribas Warsaw SerialCon po raz pierwszy w Polsce zaoferuje możliwość zestawienia ze sobą poszczególnych produkcji, twórców, aktorów i talentów w aż ośmiu kategoriach konkursowych. Za wybór tych najlepszych odpowiedzialne będzie międzynarodowe jury, którego skład zostanie zaprezentowany już wkrótce! Tymczasem właśnie opublikowano pełną listą nominacji we wszystkich ośmiu kategoriach BNP Paribas Warsaw SerialCon!

Konkurs na Najlepszy Polski Serial Roku 2024:

NAJLEPSZY POLSKI SERIAL ROKU 2024

„1670”, reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, Netflix.

„Absolutni debiutanci”, reż. Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha, Netflix.

„Gra z cieniem”, reż. Kinga Dębska, TVP.

„Infamia”, reż. Anna Maliszewska, Kuba Czekaj, Netflix.

„Krucjata 2: Znak bliźniąt”, reż. Łukasz Ostalski, TVP.

„Odwilż”, sezon drugi, reż. Xawery Żuławski, MAX.

„Prosta sprawa”, reż. Cyprian T. Olencki, CANAL+.

„The Office PL”, sezon trzeci, reż. Maciej Bochniak, CANAL+.

„Szadź”, sezon czwarty, reż. Anna Kazejak, MAX.

„Warszawianka”, reż. Jacek Borcuch, SkyShowtime.

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Maciej Bochniak - „The Office PL”, sezon trzeci

Maciej Buchwald i Kordian Kądziela – „1670”

Anna Maliszewska, Kuba Czekaj - „Infamia”

Cyprian T. Olencki - „Prosta sprawa”

Łukasz Ostalski - „Krucjata 2: Znak bliźniąt”

Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha - „Absolutni debiutanci”

NAJLEPSZA ROLA ŻEŃSKA

Vanessa Aleksander – „The Office PL”, sezon trzeci

Martyna Byczkowska – „Absolutni debiutanci”

Katarzyna Herman – „1670”

Zofia Jastrzębska – „Infamia”

Aleksandra Popławska – „Szadź”, sezon czwarty

Kinga Preis – „Gra z cieniem”

NAJLEPSZA ROLA MĘSKA

Mateusz Damięcki - „Prosta sprawa”

Bartłomiej Deklewa - „Absolutni debiutanci”

Bartłomiej Kotschedoff - „Odwilż”, sezon drugi

Borys Szyc – „Warszawianka”

Bartłomiej Topa – „1670”

Adam Woronowicz - „The Office PL””, sezon trzeci

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Klaudiusz Dwulit – „Prosta sprawa”

Tomasz Naumiuk - „Absolutni debiutanci”

Tomasz Naumiuk, Marian Prokop – „Odwilż”, sezon drugi

Jeremi Prokopowicz – „Krucjata 2: Znak bliźniąt”

Piotr Uznański – „Warszawianka”

Wojciech Zieliński – „Infamia”

REŻYSERIA OBSADY

Viola Borcuch - „Odwilż”, sezon drugi

Katarzyna Gryciuk Krzywda - „1670”

Kacper Kowalski - „The Office PL””, sezon trzeci

Marta Kownacka - „Krucjata 2: Znak bliźniąt”

Krzysztof Łączak, Awra Salmanowa - „Prosta sprawa”

Julia Popkiewicz - „Absolutni debiutanci”

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

Julita Olszewska i Anna Maliszewska - „Infamia”

Jakub Rużyłło - „1670”

Kamila Tarabura, Nina Lewandowska, Jędrzej Napiecek - „Absolutni debiutanci”

Wojciech Tomczyk - „Krucjata 2: Znak bliźniąt”

Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki, Mateusz Płocha - „The Office PL””, sezon trzeci

Anna Świerkocka i Maciej Świerkocki - „Gra z cieniem”

Nagroda Banku BNP Paribas: TOMORROW'S ICON

Martyna Byczkowska - za stworzenie dwóch bardzo przekonujących ról w serialach „1670” i „Absolutni debiutanci”

Jakub Rużyłło - za niezwykłe wyczucie języka komedii i ogromny wkład w polską scenę serialową

Kamila Tarabura - za wyjątkową wrażliwość i odwagę opowiadania o rzeczach trudnych

W czasie festiwalu zostanie przyznana także Nagroda Publiczności. Harmonogram pokazów konkursowych jest już dostępny na stronie:

https://warsawserialcon.pl/program/harmonogram/

Bilety i karnety na festiwal są już w sprzedaży: https://warsawserialcon.pl/bilety/zakup-bilet-karnet/

Patronem medialnym wydarzenia jest „Rzeczpospolita”