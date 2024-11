Rekomendacje filmowe: Od starożytnego Rzymu do dzisiejszej Francji i Ameryki

Baker, bardzo ciekawy przedstawiciel młodego pokolenia reżyserów amerykańskich, zrobił film o sile pieniądza, ale też o upokorzeniu. Mocny, choć jednocześnie bardzo uproszczony obraz o podziałach świata, w którym – jak sam powiedział – chciał zbliżyć się do kinowej publiczności przerzedzonej wciąż po pandemii i wybuchu streamingu. Niestety, „zbliżając się do publiczności” czasem przeholowuje – rajd po knajpach zaczyna nużyć. Czasem też dość mocno to, co chce powiedzieć, upraszcza. Ale i tak „Anora” jest ciekawa i zostawia w widzu niejedną refleksję.

Kolonia nr 5

Reż.: Ladj Ly

Wyk: Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula

Ladj Ly dorastał w podparyskim Montfermeil. Wyrósł wśród rodzin emigrantów z różnych stron, w świecie często pozbawionym nadziei i perspektyw. Miał 17 lat, kiedy zobaczył „Nienawiść” Kassovitza, kupił kamerkę i zaczął kręcić to, działo się wokół. Ze 100 godzin materiałów zmontował dokument „365 dni w Clichy-Montfermeil” i umieścił go w sieci. Potem bywało różnie, wdawał się w bójki, trafił nawet do więzienia. Ale dziś jest ważną postacią w świecie kina, z nominacją do Oscara za znakomity film „Nędznicy” o chłopakach z Montfermeil ścierającymi się z policją.