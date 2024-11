Niefortunna wypowiedź o kobietach. Znany reżyser odwołuje przyjazd na polski festiwal

Steve McQueen, wybitny reżyser, twórca „Głodu” i „Wstydu”, nagrodzony Oscarem za „Zniewolonego”, na festiwalu EnergaCAMERIMAGE miał zapowiedzieć swój najnowszy film „Blitz” oraz odebrać nagrodę dla reżysera o szczególnej wrażliwości wizualnej. Odwołał swój przyjazd, a w oświadczeniu dla filmowego pisma „Variety” powiedział: „Po przeczytaniu wypowiedzi Marka Żydowicza dotyczącej autorek zdjęć, zdecydowałem się nie uczestniczyć w premierze mojego filmu 'Blitz' w ten weekend. Chociaż dyrektor Camerimage opublikował przeprosiny, nie mogę przejść obojętnie obok jego słów, które uważam za głęboko obraźliwe. Mam ogromny szacunek dla operatorów wszystkich płci, w tym kobiet, i wierzę, że musimy wiele uczynić, aby zrobić przy tym stole miejsce dla wszystkich”.

Kobiety i EnergaCAMERIMAGE: Czego dotyczą kontrowersje?

O jaki spór tu chodzi? Jeszcze w sierpniu br. stowarzyszenie „Women in Cinematography” zamieściło na portalu change.org petycję wzywającą „założyciela i zespół festiwalu Camerimage do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków, by zapewnić równą reprezentację płci operatorów filmowych na ich prestiżowym festiwalu”. Autorki listu postulowały, by więcej kobiet pojawiało się nie tylko wśród walczących o Złotą Żabę, ale też wśród osób biorących udział w panelach czy wśród jurorów. Żądały wsparcia dla wschodzących talentów z niedocenianych grup, włączenia kobiet do festiwalowego komitetu selekcyjnego, transparentności w działaniach zmierzających do osiągnięcia parytetu.

„Wierzymy w siłę kina w kwestionowaniu dotychczasowej sytuacji, inspirowaniu zmian i jednoczeniu widzów na całym świecie. Pracujmy razem, aby zapewnić, że Camerimage stanie na czele ruchu na rzecz bardziej sprawiedliwej i inkluzywnej przyszłości” – zakończyły swój manifest autorki zdjęć.

Założyciel i dyrektor festiwalu Marek Żydowicz w ostatnim numerze magazynu „Cinematography World” zamieścił artykuł, w którym napisał m.in.: „Branża filmowa przechodzi szybkie zmiany, wpływające na obraz filmowy, jego treść i estetykę. Jedną z najbardziej znaczących jest rosnące uznanie dla kobiet - operatorek i reżyserek. Ta ewolucja jest kluczowa, ponieważ koryguje oczywistą, obecną dotąd niesprawiedliwość. Jednak rodzi się również pytanie: 'Czy dążenie do zmiany ma wykluczać to, co dobre? Czy możemy poświęcić prace i artystów z wybitnymi osiągnięciami artystycznymi tylko po to, aby zrobić miejsce na przeciętną produkcję filmową?'”.