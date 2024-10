Joker zrzuca maskę. Film mocniejszy niż poprzedni

W końcówce „Jokera” zło triumfowało. Świat pełen ludzi wykluczonych zamieniał się w zbiorowisko Jokerów. Mścicieli. Wyznawców siły. Bo tylko tak mogli oni zaznaczyć swoją obecność. W „Jokerze: Folie à deux” zło praktycznie nie ma już alternatywy. Jest powszechnie akceptowane. Arthur Fleck siedzi w więziennym oddziale psychiatrycznym, czeka na proces, który ma się wkrótce zacząć. Jest oskarżony o zamordowanie pięciu osób, sam mówi o szóstej – zabił własną matkę. Ale przecież ów morderca ma całe rzesze swoich zwolenników, których intryguje i podnieca.

„Joker" i Lady Gaga

Jest wśród nich młoda fanka, zakochana w nim do szaleństwa. Harley dostaje się na oddział psychiatryczny, żeby zbliżyć się do Jokera. A on, sceptyczny, czekający na proces i wyrok, zaczyna tęsknić za normalnością. Bo uwierzył, że można razem z ukochaną kobietą „zbudować górę” – cokolwiek by to znaczyło. W czasie procesu wytrze z twarzy maskę Jokera, zechce uwierzyć w miłość. W dobro. I straci wszystko. Dziewczyna kochała się w potworze. Tak jak i ci, którzy przychodzili pod sąd. To był ich bunt, ich poczucie siły. Joker wykrzyczał swoje „Nie!” w imieniu wszystkich, którzy głosu nie mają. Więc teraz ten zwyczajny facet, który chciałby wreszcie być szczęśliwy, nie jest im potrzebny.

Todd Phllips, który zaczynał jako dokumentalista, a potem wyreżyserował komedię „Starsky i Hutch” czy serię „Kac Vegas”, w obu „Jokerach” wszedł do innej ligi artystów. Zamienił komiksową historię w opowieść o amerykańskim społeczeństwie. Pokazana przed czołówką filmu animacja o Jokerze, przygotowana przez francuskiego animatora, twórcę „Tria z Belville” Sylvaina Chometa, każe myśleć o popkulturze. Potem wprowadzają do niej widza także piosenki. „Jokerowi: Folie à deux” towarzyszy wręcz etykieta: musical. Być może część widzów uznaje te muzyczne wstawki za drażniące. Ale to nie jest musical. Około 15 znanych utworów muzycznych, takich jak choćby „For Once in My Life” czy „When the Saints Go Marching in”, pojawia się głównie tam, gdzie rozgrywa się coś ważnego między dwojgiem głównych bohaterów. Jakby były w ich wyobraźni.

Todd Phillips powtarza, że jego sequel jest jaśniejszy niż pierwsza część. W rzeczywistości jest inaczej: „Joker: Folie à deux” pokazuje świat uznający zło za normę. Czy może być coś bardziej przerażającego?

Joker, czyli Joaquin Phoenix

Nie byłoby tego filmu bez Joaquina Phoenixa. W Jokera wcielało się przed Phoenixem kilku aktorów. W masowej wyobraźni zapisały się kreacje Jacka Nicholsona i Heatha Ledgera. Ale Joaquin Phoenix znalazł w tej postaci własne tony. „Nie ma większego szczęścia dla reżysera jak pracować z wybitnymi aktorami. Jestem szczęśliwy, że mogłem spędzić ostatnie pięć lat wpatrując się w twarz Joaquina Phoenixa, rozmawiając z Joaquinem Phoenixem, pracując z Joaquinem Phoenixem” – przyznaje Todd Phillips.